日本福岡縣豐前市長及議長參訪世新大學　盼強化教育文化交流

▲ 世新大學校長陳清河（左）與日本福岡縣豐前市長後藤元秀交流青年培育。（圖／世新大學供，下同）

生活中心／台北報導

為世新學生海外實習、學習與國際交流鋪路，世新大學於今（21）日迎來日本九州福岡縣豐前市市長後藤元秀率領的訪問團一行人，世新大學校長陳清河期待藉此機會擴展世新學生的國際移動力，盼由觀光學系、日本語文學系的專業人才作為海外實習先鋒，進一步推進傳播、行銷領域等合作。曾有12年記者經歷的豐前市長後藤元秀也表示，早聽聞世新大學盛名，亦深知傳播對國家、民眾的重要性，也期待藉由傳播教育的力量深化台日關係。

位於西日本最大都會區福岡的豐前市，依山傍海有著豐富的自然、歷史景觀資源，此次到訪團隊由市長領軍，偕同議長尾澤滿治、副議長郡司掛八千代、國際共生推進室室長古屋幸太郎等人，與產官業界人員大新書局社長林駿煌、豐前市特別顧問馮彥國蒞臨世新大學，針對「世新學生赴豐前市實習與國際交流機會」、「雙方促進台日觀光交流合作之可能性」兩項主題交流。陳清河致詞時表示，感謝外交部前福岡領事館總領事陳忠正與豐前市特別顧問馮彥國積極媒合，很高興能認識如此友善的日本城市。

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▲ 日本福岡縣豐前市長後藤元秀（前排右五）與議長尾澤滿治（前排右四）率團赴世新大學參訪。

陳清河指出，「交流參訪是一個過程，最重要的是結果，要讓我們的學生走出去，擁有更大的國際觀，看到、走到會比聽到、想到更好，因此希望藉由這次的交流機會達到，一是很快地讓世新學生到豐前市實習，二是讓日本福岡縣的學生能來到世新大學就讀，這是今天交流最重要的意義。」像是豐前市在地特色祭典節慶「京築神樂」，獲指定為日本重要的非物質民俗文化遺產，就能善用世新學生「能說善寫」的優勢，扮演行銷推廣的重要角色，讓更多台灣年輕人認識日本文化。

首次來到世新大學的後藤元秀表示，「世新大學在教育領域享有盛名，尤其是傳播學群，而我個人也曾當過12年的記者，因此也很了解傳媒領域的重要性。」雖然中央政府與台灣無法進行交流，但地方政府的話什麼都可以做，特別是教育、學校的交流，尤其兩地年輕世代的交流，會是深化台日羈絆的關鍵。議長尾澤滿治補充，豐前市是全九州第一個決定支持台灣加入世界衛生組織（WHO）的地方自治體，近年也積極向台灣大專校院推廣雙方學校互訪、學生研修及職場實習的機會，若是疫情平穩，明年就會有首批台灣的學生赴當地學習。他對世新人才畢業即就業的即戰力印象深刻，此次抱持著學習的心情來參訪，也發現台灣疫情控制得很好，對日本人來講是一個非常安心的國家。

▲ 日本福岡縣豐前市訪問團赴世新大學參訪，盼借重世新培育人才專業促進台日交流。

交流座談會上，還有副校長李功勤、產學合作長許碧芳、國際事務長劉文英、港澳事務中心主任林雪貞、觀光學系主任黃品全、日本語文學系副教授王玉玲共同與會，為世新師生與豐前市訪問團達成共識及合作模式，使雙方更了解兩地產業、人才發展現況，促進世新學生國際移動力與台日教育文化交流。