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NCC通過凱擘等20家系統CH52上架華視新聞　年底前158萬戶可收看

▲▼陳雅琳領軍華視主播出席記者會。（圖／華視提供）
▲NCC14日通過凱擘等20家系統CH52上架，年底前158萬戶可收看《華視新聞資訊》頻道（圖／華視提供）

記者 陳世昌／台北報導

NCC(通傳會)14日以無附帶條款決議許可凱擘集團所屬金頻道等12家、台固媒集團所屬永佳樂等5家、大新店民主、屏南及新彰數位系統經營者申請CH52頻道上架《補華視新聞資訊》頻道，新增的這20家系統訂戶數達157.5萬，預計最快12月底前即可收看。

CH52原本播出《中天新聞台》，因NCC否決其每6年一次的換照申請，於2年前12月11日執照到期失效後被迫下架，空出了所謂「黃金頻段」的CH52。2年來，在NCC政策性支持公廣集團《華視新聞資訊》頻道上架CH52，全國64家有線系統中，如今已有46家陸續以《華視新聞資訊》上架CH52，該頻道在CH52的普及率來到新高的73.31%，總收視戶數342.3萬。

▲▼NCC14日許可凱擘、台固媒集團所屬等20家有線電台CH52上架《華視新聞資訊台》。（圖／NCC）

目前尚有9家有線系統台申請以《台視新聞台》上架CH52，待NCC排入議程審議。

針對14日許可的20家系統CH452上架《華視新聞資訊台》NCC補充說明，除凱擘集團所屬12家系統經營者中的台北市陽明山、新竹振道與台南市南天將《華視新聞資訊台》由CH296移頻至第52，並由免費頻道改為基頻道；新彰數位由CH150移至CH52，並由免費频道改為基本頻道。其他16家系統經營者均是將《華視新聞資訊台》新增上架CH52。

NCC表示，上述許可案均於111年10月5日邀請申請人、利害關係人中華電视股份有限公司到會陳述，NCC依「有線廣播電視系統經營者申請頻道規劃及其類型變更許可辦法」第3條第4項規定，綜合考量本案是否增進或維持整體市場競争、消費者權益、頻道內容之多樣性及其他公共利益，並參酌地方政府意見後，予以許可。

▲▼「中天電視股份有限公司申請換發中天新聞台衛星廣播電視事業執照案」聽證會，場外抗議聲援民眾。（圖／記者湯興漢攝）
▲中天新聞台CH52於2020月12月被停播。（資料照片／記者湯興漢攝）
 

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