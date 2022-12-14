NCC通過凱擘等20家系統CH52上架華視新聞　年底前158萬戶可收看



▲NCC14日通過凱擘等20家系統CH52上架，年底前158萬戶可收看《華視新聞資訊》頻道（圖／華視提供）



記者 陳世昌／台北報導



NCC(通傳會)14日以無附帶條款決議許可凱擘集團所屬金頻道等12家、台固媒集團所屬永佳樂等5家、大新店民主、屏南及新彰數位系統經營者申請CH52頻道上架《補華視新聞資訊》頻道，新增的這20家系統訂戶數達157.5萬，預計最快12月底前即可收看。



CH52原本播出《中天新聞台》，因NCC否決其每6年一次的換照申請，於2年前12月11日執照到期失效後被迫下架，空出了所謂「黃金頻段」的CH52。2年來，在NCC政策性支持公廣集團《華視新聞資訊》頻道上架CH52，全國64家有線系統中，如今已有46家陸續以《華視新聞資訊》上架CH52，該頻道在CH52的普及率來到新高的73.31%，總收視戶數342.3萬。







目前尚有9家有線系統台申請以《台視新聞台》上架CH52，待NCC排入議程審議。



針對14日許可的20家系統CH452上架《華視新聞資訊台》NCC補充說明，除凱擘集團所屬12家系統經營者中的台北市陽明山、新竹振道與台南市南天將《華視新聞資訊台》由CH296移頻至第52，並由免費頻道改為基頻道；新彰數位由CH150移至CH52，並由免費频道改為基本頻道。其他16家系統經營者均是將《華視新聞資訊台》新增上架CH52。



NCC表示，上述許可案均於111年10月5日邀請申請人、利害關係人中華電视股份有限公司到會陳述，NCC依「有線廣播電視系統經營者申請頻道規劃及其類型變更許可辦法」第3條第4項規定，綜合考量本案是否增進或維持整體市場競争、消費者權益、頻道內容之多樣性及其他公共利益，並參酌地方政府意見後，予以許可。





▲中天新聞台CH52於2020月12月被停播。（資料照片／記者湯興漢攝）

