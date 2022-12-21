冬至6生肖運勢好到擋不住　第1名財運爆棚一路旺到明年

▲命理老師邱彥龍點名6個生肖冬至過後運勢旺到擋不住。（圖／CFP）



記者隋昊志／綜合報導

本周四（22日）就是一年一度的冬至，是與家人相聚的節目，是一年24節氣之中的第22個節氣，過去有「冬至大如年」的說法，也是轉運的好時機。國際天星風水命理老師邱彥龍點名6個生肖，在冬至與下一個節氣小寒（12月22日到1月5日）之間，運勢超級旺，不只是事業，財運也是旺旺來，能累積不少財富。

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▲命理老師邱彥龍點名6個生肖冬至過後運勢旺到擋不住。（圖／取自免費圖庫pixabay）



第6名：馬

屬馬的人，在這段時間，偏財運和工作運都極強，勞動與技術能使你得到不少的財富，但切記要謹慎投資，不要把辛苦賺來的錢打水漂。

第5名：蛇

屬蛇的人，在這段時間，偏財運極強，有機會賺到一筆大單，只要持續努力，好事就會接踵而來；有些人會投資在自己的小孩或伴侶身上，也是不錯的選擇，建議用在學習方面最優，如果是花在吃喝玩樂方面，會發現只是過眼雲煙，感受很快就忘了，最後產生浪費的感覺。

第4名：兔

屬兔的人，在這段時間，正財、偏財運都很好，並且小有名氣，有機會掌握趨勢，替自己過年前增添一筆財富，周邊的人也能沾沾福氣，也會有同等的效果。

第3名：猴

屬猴的人，在這段時間，能得到另一半和合夥人的加持與幫助，在事業上有極強的幸運，許多的貴人會出現，有如魚得水的感覺，宛如幸運之神相伴。

第2名：牛

屬牛的人，在這段時間，外出運及工作運極佳，有機會擁有大財，在社團或企業裡獲得升官的機會，得到榮譽與讚賞，只要肯默默地累積，最後一定會有回報。

第1名：虎

屬虎的人，在這段期間，非常適合打知名度，獲得高流量與財運，得到眾人的喜愛，許多的工作機會與合作機會找上門，年前能進帳不錯的收入，安心過個好年。

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