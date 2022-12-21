冬至祭五臟廟！美女醫曝爽嗑薑母鴨下場：恐大爆痘、失眠找上門　

▲明天就是冬至，不少人會吃湯圓、薑母鴨祭五臟廟。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者許宥孺／高雄報導

明天就是冬至，不少人都會趁這天吃湯圓、薑母鴨祭五臟廟，不過中醫師指出，冬至過後就會有不少人出現腸胃不適、嘴破口乾、大爆痘，甚至失眠也找上門。

冬至是全年裡日照最短的一天，這天太陽繞行到南迴歸線上，使得北半球的白天最短，黑夜最長。依照過往習俗，因農業社會歷經春夏秋季農耕後，勞力支出過多，營養往往補給不足，因此趁冬藏休養時來修復五臟六腑。

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提到進補，冬天最適合吃薑母鴨、羊肉爐、麻油雞，不過成功馬光中醫診所黃湘筑醫師提醒，現代人大多是營養過剩，若再隨意進補很容易「補過頭」而上火， 所以進補前必須先了解自己的體質是否適合。

▲成功馬光中醫診所黃湘筑醫師。（圖／記者許宥孺翻攝）

黃湘筑指出，有3種體質不適合進補，第一是「脾胃濕熱」型，平時大魚大肉，大多是中廣型身材，體脂肪偏高，大便黏膩、口氣重；第二是「肝火旺盛」型，壓力大、常熬夜、睡眠品質差、嘴破舌頭破、易怒，進補反而是火上加油；第三是「氣血過虛」型，例如剛生產完或是經歷大手術後，吃豐盛油膩的食物反而會加重腸胃的負擔而脹氣、便秘。

那麼誰適合進補呢？黃湘筑表示，「陽氣虛弱」者，常手腳冰涼、小便清長，畏寒怕冷、夜尿頻繁、大便稀溏，女性則可能有月經量偏少、容易經痛；再來是「患有季節性疾病」者，易在冬天好發氣喘、過敏性鼻炎、關節炎等，冬至進補能把身體調養到最佳狀態；最後是「年老體弱」者，老人、經常感冒者、貧血等虛損性的慢性疾病患者，但三高或心臟病的患者應避免，否則容易導致血壓飆升，進補不成反倒加重身體負擔。

▲進補前要先考慮自己的體質是否適合。（圖／記者游瓊華攝）

黃湘筑建議，進補還是以「平補」、「清補」為主，可以用蘿蔔、山藥、冬瓜或是少量參鬚來燉煮雞湯，不用熱性的藥材，而用平和的藥材薑片、大棗、枸杞、杜仲、荸薺等燉湯，食材方面使用烏骨雞可健脾補肝腎，同時有蛋白質豐富、脂肪負擔較低的特性，而素食者可以各種菇類替代，因其含豐富多醣體、胺基酸，可增加身體免疫力。