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快訊／侯友宜公布最新小內閣名單！　現任副秘升副市長、32歲主播任原民局長

▲▼ 侯友宜出席新北市政會議 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜順利連任，新北市政府今（21）日稍早公布最新小內閣名單，其中兩位現任市府副秘書長朱惕之升任副市長、邱敬斌升任秘書長。至於一級機關首長的部分，工務局、地政局局長分別由該局副局長祝惠美及汪禮國內部升任，財政局局長由審計部參事陳榮貴接任、原住民族行政局局長則由泰雅族新聞主播Siku Yaway林瑋茜接任，其餘兩位副市長以及其他首長均續任。

侯友宜多次強調，小內閣人事以內升為主、外補為輔，穩健踏實為原則，激勵新任市府團隊以更高昂的士氣，穩健、年輕活力的步伐，持續推動市政前進， 為新北市民打拚2030新願景。現任秘書長林祐賢屆齡退休，副市長陳純敬因另有規劃並鼓勵世代交替、培養更多優秀青壯人才，將由兩位現任市府副秘書長朱惕之升任副市長、邱敬斌升任秘書長。

除府層首長皆晉用五年級生青壯世代外，新加入市府團隊的兩位首長包括53年次的審計部參事陳榮貴以及79年次的泰雅族新聞主播Siku Yaway林瑋茜也都為市府團隊注入新活力。年僅32歲的林瑋茜畢業於台北醫學大學醫務管理系，泰雅族人，曾任原住民族電視台主播、記者，現任華視新聞雜誌主持人。身為都市原住民第二代，從求學到媒體職涯過程，長期關心原住民議題，透過採訪工作深刻了解原住民族的需求與處境，侯友宜期許Siku Yaway為原住民政策注入更多的新世代活力。現任原住民族行政局局長羅美菁則是在完成階段性任務後，因另有生涯規劃不續留任。

58歲的新任財政局長陳榮貴，銘傳大學金融財務研究所碩士，一路從基層做起，曾任交通部會計處科員、專員、科長、行政院主計總處簡任視察、金管會主計室主任、經濟部會計處副處長、審計部參事，從地方到中央，歷練豐富完整，侯友宜市長希望借重其財務金融專業，延續新北穩定的財政紀律、撙節開支，一展長才。

新任工務局長祝惠美，是首位女性工務局長，台灣科技大學工程技術研究所畢業。來自基層，曾在台北市捷運局服務多年，後轉任新北市工務局主任秘書、養工處長、新工處長、副局長迄今，除了學經歷完備之外，也展現了侯友宜拔擢人才無分性別且重視女力的原則。祝惠美未來除了將延續工務局既定政策之外，也將不斷創新，使公共建設的成果讓市民更有感。

至於60年次的新任地政局長汪禮國，學經歷完整，台灣大學地理環境資源學系、中興大學都市計畫研究所碩士、台北大學不動產與城鄉環境學系博士，同樣從基層做起，歷任台北市政府都市發展局都市規劃科、建築管理科科長，內政部營建署署長辦公室主任、新北市政府城鄉局總工程司、副局長，地政局副局長兼新北住都中心執行長，汪禮國將發揮其專長，持續推動包括塭仔圳在內的大型都市計畫，打造新北市國門之都的城市願景。現任地政局長康秋桂則因退休規劃，亦不續任。

新任局處首長小檔案

朱惕之（男，58年次）
學歷：
國立台灣科技大學工程學院營建工程系博士

經歷：
新北市政府工務局局長
桃園縣政府副秘書長
桃園縣政府工務局局長
桃園縣政府技監
桃園縣政府工務局副局長
行政院公共工程委員會技正、科長、簡任技正


邱敬斌（男，55年次）
學歷：
國立台北大學都市計劃研究所博士

經歷：
新北市政府城鄉發展局局長
新北市政府城鄉發展局代理局長
新北市政府城鄉發展局副局長
新北市政府城鄉發展局主任秘書
臺北市政府都市發展局專門委員


祝惠美（女，49年次）
學歷：
國立台灣工業技術學院工程技術研究所碩士

經歷：
新北市政府工務局 副局長
新北市政府新建工程處 處長
新北市政府養護工程處 處長
新北市政府工務局 簡任技正、主任秘書
台北市政府捷運工程局 正工程司


汪禮國（男，60年次）
學歷：
台北大學不動產與城鄉環境學系博士

經歷：
新北市政府地政局副局長兼新北住都中心執行長
新北市政府城鄉發展局總工程司、副局長
內政部營建署城鄉分署主任工程司
台北市政府都市發展局科長

陳榮貴（男，53年次）
學歷：
銘傳大學財務金融研究所碩士

經歷：
審計部參事
經濟部會計處副處長
金融監督管理委員會主計室主任
苗栗縣政府主計處處長
行政院主計總處簡任視察

林瑋茜（女，79年次）
學歷：
台北醫學大學醫務管理學系

經歷：
中華電視公司 新聞節目主持人、專題記者、主播
原住民族電視台 記者、主播

 

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侯友宜小內閣副市長原民局

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