重用女性、年輕世代！盧秀燕公布新人事　用人3大哲學曝

▲盧秀燕。（圖／記者許權毅攝）

記者崔至雲／台北報導

台中市長盧秀燕連任，台中市府今（21）日公布一級主管政務官名單。府內人士表示，此次名單凸顯「女性首長增加、重視年輕世代、台中人返鄉」三大用人哲學，市府團隊保持創新跟活力，展現新任期新氣象。

府內人士以5點分析這次的名單，第一，重用女性，女性首長大幅增加，包括邀請長期爭取兒童福利的王育敏出任台中市副市長，都是女性、清新好人選，呼應盧秀燕在2022選舉中提出的「女力崛起，女力挺台灣」。

第二，重用青年世代，培育藍營執政團隊班底，不只提拔原本團隊內的優秀青年幕僚，更吸引各界專業青秀來台中打拼；第三、鞏固中台灣區域治理，有大局觀，新團隊有許多台中人返鄉服務，也有多名局處首長具有彰化、南投治理經驗，加上原市府副發言人卓宜姿將接掌雲林縣新聞處長、原地政局專門委員何憲棋也將接任新竹市地政處長，由此可見盧市長打造團隊人才共享、推動區域共榮的理念。

第四，盧秀燕是有理念來組織小內閣名單，無論續任的局處首長或新任都重用，而且有計畫性增加女性局處長、有計畫性提拔年輕時代，有計畫性帶動區域整體發展；第五，局處長具有豐富專業治理經驗，盧秀燕新內閣名單都是專業、適才、具有治理經驗的人選，以利推展市政，凸顯盧秀燕組建團隊是以做好城市治理為唯一考量，而不是用政治考量。

府內人士指出，盧秀燕新團隊有許多台中人返鄉服務，其中多名局處首長有彰化、南投治理經驗，加上原市府副發言人卓宜姿轉任雲林縣新聞處長、原地政局專委何憲棋將接新竹市地政處長，凸顯盧團隊人才共享、推動區域共榮理念。

將出任台中市副市長的王育敏，稍早也表示，感謝過去這一段時間可以在黨部跟大家一起打拚，很高興2022縣市長選舉國民黨能贏得多數縣市長席次，且直言國民黨執政一定是品質保證，自己會全力以赴。

