快訊／盧秀燕小內閣名單出爐　前立委王育敏任副市長

▲盧秀燕小內閣名單出爐。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市長盧秀燕今天上午公布小內閣名單，由長期捍衛兒少權益的前立委王育敏擔任副市長，另一位副市長黃國榮續任。新任教育局長為蔣偉民、消防局長為孫福佑、都發局長為李正偉、農業局長為張敬昌、觀旅局長為陳美秀、社會局長為廖靜芝。

▲前立委王育敏擔任台中市副市長 。（圖／記者翁伊森翻攝）



台中市政府續任首長有民政局長吳世瑋、經濟發展局長張峯源、建設局長陳大田、交通局長葉昭甫、水利局長范世億、勞工局長張大春、衛生局長曾梓展、環境保護局長陳宏益、文化局長陳佳君、地政局長吳存金、法制局長李善植、新聞局長鄭照新、地方稅務局長沈政安、運動局長李昱叡、客家事務委員會主任委員江俊龍。

台中市政府表示，市長盧秀燕成功連任，代表市府團隊獲得市民肯定，現任局處首長以續任為優先考量，雖有部分首長因健康、家庭、生涯規劃及退休等因素任滿後不再續任，盧市長尊重其意願、予以祝福，並對部分遺缺進行被動調整。

▲盧秀燕小內閣名單出爐。（圖／記者游瓊華翻攝）



盧秀燕首先落實選舉公報政見承諾，成立數位治理局，首要任務結合產業與學界量能，推進台中智慧城市發展，並將原台中市政府資訊中心併入數位治理局。新任局長林谷隆37歲、前媒體人，淡江大學法學碩士、東海大學政治學系博士班，現職為台中市政府研考會專門委員。

財政局長由土地銀行副總經理游麗玲接任。游麗玲64歲，台中人，政治大學地政系學士、美國紐澤西理工學院電腦資訊科學碩士，任職土地銀行國內外分行超過30年經驗。原財政局長羅仙法申請退休。

教育局新任局長蔣偉民59歲，東吳大學政治系、國立新竹師院教育系、國立清華大學碩士與教育博士，曾任新竹市政府教育處處長、新北市政府教育局副局長，原教育局長楊振昇任滿重回學界。

都市發展局長由原南投縣政府建設處長李正偉接任。李正偉是台中人，53歲，中原大學建築系學士、台灣大學建築與城鄉研究所碩士，曾在台中市政府工務局、建設局、都發局、文化局等局處任職13年，在地歷練豐富。原都發局長黃文彬回到業界。

農業局長由行政院農委會技監張敬昌接任。張敬昌是台中人，65歲，中興大學水土保持學系學士、中興大學水土保持研究所碩士與農業博士，曾任台中市建設局農林畜產課課長、彰化縣政府農業局局長、彰化縣政府秘書長、行政院農委會農田水利處處長。原農業局長蔡精強任滿退休。

新任觀光旅遊局長由現任交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處處長陳美秀接任。陳美秀59歲，曾任交通部路政司科長、觀光局組長、東北角暨宜蘭國家風景管理處處長等，深耕觀光領域超過34年。原觀旅局長韓育琪重回業界。

社會局長由廖靜芝回任。廖靜芝63歲，台灣大學社會系畢業，文化大學勞工關係研究所碩士，曾擔任內政部兒童局主任秘書、台中市政府社會局長、研考會主委、副秘書長、中華民國僑務委員會僑生處長等，學經俱豐。原社會局長彭懷真任滿回到學界。

消防局長由現任新竹縣政府消防局長孫福佑接任。孫福佑59歲，是台中女婿，家也在台中，中央警察大學正科51期畢業、中央警察大學警政研究所碩士，曾在台北市、宜蘭縣、台北縣、基隆市、新竹縣、彰化縣等縣市警察局服務，102年8月晉升新竹縣政府消防局長迄今。原消防局長曾進財退休。

研究發展考核委員會主任委員由劉彥澧接任。劉彥澧35歲，東吳大學企管系碩士，淡江大學國際事務與戰略研究所博士班，曾任網路溫度計總編輯、大數據股份有限公司分析總監等，專長大數據分析與政策研究。原研考會主委吳皇昇因家庭因素請辭。

秘書處長由謝佳蓁接掌。謝佳蓁37歲，中原大學財經法律系畢業，曾任台中市政府副發言人。原秘書處處長顏迺倫轉任參議。

原住民事務委員會主任委員林益陸（Pilin Suyan)職位則暫由原民會主任秘書楊馨怡代理主任委員。