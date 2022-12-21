　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／盧秀燕小內閣名單出爐　前立委王育敏任副市長

▲盧秀燕小內閣名單出爐。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲盧秀燕小內閣名單出爐。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市長盧秀燕今天上午公布小內閣名單，由長期捍衛兒少權益的前立委王育敏擔任副市長，另一位副市長黃國榮續任。新任教育局長為蔣偉民、消防局長為孫福佑、都發局長為李正偉、農業局長為張敬昌、觀旅局長為陳美秀、社會局長為廖靜芝。

▲▼ 朱立倫嘉義感恩茶會肯定王育敏　王育敏：將組非綠聯盟共同作戰 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲前立委王育敏擔任台中市副市長 。（圖／記者翁伊森翻攝）

台中市政府續任首長有民政局長吳世瑋、經濟發展局長張峯源、建設局長陳大田、交通局長葉昭甫、水利局長范世億、勞工局長張大春、衛生局長曾梓展、環境保護局長陳宏益、文化局長陳佳君、地政局長吳存金、法制局長李善植、新聞局長鄭照新、地方稅務局長沈政安、運動局長李昱叡、客家事務委員會主任委員江俊龍。

台中市政府表示，市長盧秀燕成功連任，代表市府團隊獲得市民肯定，現任局處首長以續任為優先考量，雖有部分首長因健康、家庭、生涯規劃及退休等因素任滿後不再續任，盧市長尊重其意願、予以祝福，並對部分遺缺進行被動調整。

▲盧秀燕小內閣名單出爐。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲盧秀燕小內閣名單出爐。（圖／記者游瓊華翻攝）

盧秀燕首先落實選舉公報政見承諾，成立數位治理局，首要任務結合產業與學界量能，推進台中智慧城市發展，並將原台中市政府資訊中心併入數位治理局。新任局長林谷隆37歲、前媒體人，淡江大學法學碩士、東海大學政治學系博士班，現職為台中市政府研考會專門委員。

財政局長由土地銀行副總經理游麗玲接任。游麗玲64歲，台中人，政治大學地政系學士、美國紐澤西理工學院電腦資訊科學碩士，任職土地銀行國內外分行超過30年經驗。原財政局長羅仙法申請退休。

教育局新任局長蔣偉民59歲，東吳大學政治系、國立新竹師院教育系、國立清華大學碩士與教育博士，曾任新竹市政府教育處處長、新北市政府教育局副局長，原教育局長楊振昇任滿重回學界。

都市發展局長由原南投縣政府建設處長李正偉接任。李正偉是台中人，53歲，中原大學建築系學士、台灣大學建築與城鄉研究所碩士，曾在台中市政府工務局、建設局、都發局、文化局等局處任職13年，在地歷練豐富。原都發局長黃文彬回到業界。

農業局長由行政院農委會技監張敬昌接任。張敬昌是台中人，65歲，中興大學水土保持學系學士、中興大學水土保持研究所碩士與農業博士，曾任台中市建設局農林畜產課課長、彰化縣政府農業局局長、彰化縣政府秘書長、行政院農委會農田水利處處長。原農業局長蔡精強任滿退休。

新任觀光旅遊局長由現任交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處處長陳美秀接任。陳美秀59歲，曾任交通部路政司科長、觀光局組長、東北角暨宜蘭國家風景管理處處長等，深耕觀光領域超過34年。原觀旅局長韓育琪重回業界。

社會局長由廖靜芝回任。廖靜芝63歲，台灣大學社會系畢業，文化大學勞工關係研究所碩士，曾擔任內政部兒童局主任秘書、台中市政府社會局長、研考會主委、副秘書長、中華民國僑務委員會僑生處長等，學經俱豐。原社會局長彭懷真任滿回到學界。

消防局長由現任新竹縣政府消防局長孫福佑接任。孫福佑59歲，是台中女婿，家也在台中，中央警察大學正科51期畢業、中央警察大學警政研究所碩士，曾在台北市、宜蘭縣、台北縣、基隆市、新竹縣、彰化縣等縣市警察局服務，102年8月晉升新竹縣政府消防局長迄今。原消防局長曾進財退休。

研究發展考核委員會主任委員由劉彥澧接任。劉彥澧35歲，東吳大學企管系碩士，淡江大學國際事務與戰略研究所博士班，曾任網路溫度計總編輯、大數據股份有限公司分析總監等，專長大數據分析與政策研究。原研考會主委吳皇昇因家庭因素請辭。

秘書處長由謝佳蓁接掌。謝佳蓁37歲，中原大學財經法律系畢業，曾任台中市政府副發言人。原秘書處處長顏迺倫轉任參議。

原住民事務委員會主任委員林益陸（Pilin Suyan)職位則暫由原民會主任秘書楊馨怡代理主任委員。

ET快訊
快訊／台南經發局長「住處遭搜索」！　數人被傳喚
網美全裸DIY影片瘋傳！　怒回擊了：我依然是個閃耀的星星
遭長期家暴！妻勒斃酗酒夫　鄰居嘆：應該忍無可忍了
獨／金髮女屍恐變「無名屍」！　無家屬願領回
明「冬至」別愛愛！　5禁忌一次看
柯建銘怒了！　「把我跟林智堅拖去斬首示眾好了」
民進黨立委不忍了！　突嗆蔡英文「這件事」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

聲援鍾東錦！　朱立倫喊話「團結一致」：對抗民進黨不公不法

未參與賄選...仍被判當選無效　鍾東錦最慘和「這2人」一樣

柯文哲嗆內政部「卡蛋」　花敬群批甩鍋：連北市都發局自己都有疑慮

最新民調！2023年經濟看好度43％創新低　願意西進民眾僅剩10.1％

蔡適應提案「選舉公報刪學歷」　民眾黨團批：剝奪人民知的權利

吳怡農指「六都徵召」釀敗選　曝基層很焦慮

被指是敗選「戰犯」　柯建銘：把我跟林智堅拖去斬首示眾好了

綠委突嗆「小英社宅蓋不到一半！」　花敬群5次緩頰：超過了！

10年工程只花半年！蘇貞昌宣布屏鵝公路纜線地下化完工

快訊／盧秀燕小內閣名單出爐　前立委王育敏任副市長

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

火雞肉飯老闆心算結帳 機關槍嘴速以為唱RAP

用穀物排出梅西、姆巴佩畫像　藝術家：兩個都是偉大的球員

許光漢再扮高中生「握緊拳頭」　施柏宇嘴甜柯佳嬿虧：有夠官方

梅西世足奪冠　精彩瞬間全回顧

5萬法國球迷迎接英雄回家　球員嗨翻！姆巴佩笑不出來

聲援鍾東錦！　朱立倫喊話「團結一致」：對抗民進黨不公不法

未參與賄選...仍被判當選無效　鍾東錦最慘和「這2人」一樣

柯文哲嗆內政部「卡蛋」　花敬群批甩鍋：連北市都發局自己都有疑慮

最新民調！2023年經濟看好度43％創新低　願意西進民眾僅剩10.1％

蔡適應提案「選舉公報刪學歷」　民眾黨團批：剝奪人民知的權利

吳怡農指「六都徵召」釀敗選　曝基層很焦慮

被指是敗選「戰犯」　柯建銘：把我跟林智堅拖去斬首示眾好了

綠委突嗆「小英社宅蓋不到一半！」　花敬群5次緩頰：超過了！

10年工程只花半年！蘇貞昌宣布屏鵝公路纜線地下化完工

快訊／盧秀燕小內閣名單出爐　前立委王育敏任副市長

台積電上漲1.5元收459！　台股上漲64點站上14200

冬至大吃湯圓小心「1器官」抗議！　醫曝「健康風險」：2類人別吃

中和千坪靜巷綠意美邸！「景安文匯」機能交通優勢難以複製

台南市府經發局長陳凱凌「住處遭搜索」　南檢傳喚數人

結局驚喜！吳念軒和邱以太上演「男男吻戲」　開啟土地公外掛超能力

富邦有新洋投人選！今年曾效力韓職　富藍戈、安得勝談約中

爆乳正妹慘被下藥全身「七孔流血」　沒被撿屍卻成喪屍太恐怖

癡情女要匯13萬救「英國男友」　警撥電話表明身份對方秒掛斷

女富豪獨鍾碧湖旁豪宅　二度出手砸2.27億加碼頂樓戶

為方便民眾就醫　北京、上海等省市取消就醫核酸查驗

政治熱門新聞

即／盧秀燕小內閣出爐　前立委王育敏任副市長

12當選人遭彰檢提「當選無效」之訴

郭台銘開轟：BNT在蔡英文「恩准之下」進來！

韓市府團隊到齊！韓國瑜：不做官、只做事

即／遭提「當選無效」訴訟　鍾東錦開嗆了

被指是敗選「戰犯」　柯建銘：把我跟林智堅拖去斬首示眾好了

即／突被提「當選無效」　鍾東錦發聲

綠委突嗆「小英社宅蓋不到一半！」　花敬群5次緩頰：超過了！

綠營猛打高虹安！苦苓16點分析：不輸才怪

新北落選議員賴秋媚涉賄選　30萬元交保

連請假5天引關注！　侯友宜親揭：我陪太太走一走啦

北檢調查高虹安太超過？　王世堅開嗆：吝嗇不違法、小氣不犯罪

高虹安涉貪新證！想買星巴克咖啡豆設公積金

唐鳳揭數位部112年8大施政、3大重要工作

更多熱門

相關新聞

新北小內閣人事較晚公布　侯友宜曝「2原因」：今天或明天宣布

新北小內閣人事較晚公布　侯友宜曝「2原因」：今天或明天宣布

新北市長侯友宜成功連任，但至今仍未公布小內閣人事案，引發外界好奇。侯友宜今（21）日受訪時說明2大原因，新北有很多人才被其他單位看中，所以要等其他縣市宣布後才能公布，加上團隊多以內升為主、外補為輔，預計在今天或明天公布。

即／台南市小內閣5人離職！黃偉哲證實

即／台南市小內閣5人離職！黃偉哲證實

盧秀燕小內閣傳異動　2副市長換人

盧秀燕小內閣傳異動　2副市長換人

南投縣人事案公布　水利署王瑞德接任副縣長

南投縣人事案公布　水利署王瑞德接任副縣長

高檢署察官出任竹市副市長　他大讚高虹安：有氣魄

高檢署察官出任竹市副市長　他大讚高虹安：有氣魄

關鍵字：

盧秀燕小內閣

讀者迴響

熱門新聞

12女大生集體失蹤！　竟淪林森北「樓鳳」籌學費

考不好被罵！醫科女殺母分屍：我打敗了怪物

捕獲野生林志玲吃火鍋！老闆陪聊一晚認不出

大飛分手楊晨熙「是他先提的」　曝9年情斷主因

冬至來了！「這生肖」財運翻旺　一路賺到2023

孫生分手2週被瘋猜「交14萬新女友」！

明「冬至」別愛愛　5禁忌一次看

邱宇辰被爆分手女友「牽新車又換伴」

男團成員爆11年婚變！

熊熊起身「血崩像流產」！就診夾出5cm異物

找妹子約砲遇到「兄弟女友」　他一試探心酸了

妻確診買不到退燒藥！尪冰箱翻到離世女兒送上禮物

冬至後衰神降臨！2生肖「錢財恐被騙光」　命理師：小心了

揭廖科溢撩妹SOP話術都一樣！

快訊／動物園食蟻獸媽媽難產死亡

更多

最夯影音

更多
梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄
台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面