跟鄭文燦「抗中保台」論述不同調？　蘇貞昌駁：我們同一個意思

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

桃園市長鄭文燦身為民進黨敗選檢討小組召集人，日前談及「抗中保台」被反操作，認為未來在論述上要有所調整，但這也被質疑跟行政院長蘇貞昌態度不同調。對此，蘇貞昌19日受訪時否認不同調，強調他們所講是同一個意思，要盡全力保護台灣。

民進黨在九合一大選大敗之後，民進黨由鄭文燦擔任敗選檢討小組召集人，日前談及「抗中保台」在選舉期間，被反操作成「戰爭恐懼」，這讓許多民眾心生恐懼，因此未來他認為應該要在論述上進行調整。

蘇貞昌在被問及民進黨內有意調整抗中保台論述時，他則認為，從個人到國家都是一個道理，任何的威脅侵略，個人、國家都要保護自己，質疑的才是奇怪。

蘇貞昌表示，看到在中國爆發疫情近3年來，國人在總統蔡英文領導下，全力守護健康，還拚出最好的經濟，這就是最好的保護國家。他強調，希望國人知道病毒不分藍綠、侵略也不分藍綠，國家只有一個，從個人到國家，我們都要團結努力，保護自己，保護國家。

不過，外界質疑蘇貞昌、鄭文燦是否在抗中保台論述上不同調，蘇貞昌19日下午接受媒體訪問時說，沒有不同調，他們講的都是同一個意思，要盡全力來保護台灣，就像全世界自由民主的國家，都盡全力來維護台灣的民主，支持台灣一樣的道理。