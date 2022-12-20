醉男買宵夜嫌闆娘「態度太差」　持鐵棒狠砸後腦險死...下場曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子昨（19）日凌晨酒後肚子餓，想買滷味當消夜充飢，覺得老闆娘態度不佳，趁其不備之際持鐵棒重擊其後腦勺後逃逸，老闆娘送醫治療後撿回一命，警方根據附近攤商提供線索，並調閱附近監視畫面鎖定林男案發時曾騎自行車經過，循線在晚間查獲到案，林男到案後坦承犯行不諱，辯稱酒後不爽才打人，警方偵訊後依殺人未遂、傷害等罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市林姓男子昨（19）日凌晨酒後買宵夜，嫌老闆娘態度不佳憤持鐵棒猛敲後腦勺後逃逸，桃園警方調閱監視器畫面查出林嫌騎乘自行車經過現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓男子昨（19）日凌晨酒後涉嫌持鐵棒攻擊老闆娘後腦勺，事後帶領員警到現場還原作案過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，昨天凌晨4時許，桃園警分局武陵派出所接獲報案，有男子在桃園區中正路某滷味攤，持鐵棒重擊老闆娘後腦逃逸，員警趕到現場立即通報消防人員到場，協助將七十幾歲的老闆娘送醫治療，所幸僅皮肉傷，目前沒有生命危險。

▲桃園市林姓男子昨（19）日凌晨酒後攻擊老闆娘後腦勺，桃園警循線拘捕林男到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查，因案發現場附近沒有監視器，員警調閱周邊監視器訪查攤商，鎖定案發時曾騎自行車經過的59歲的林姓男子涉有重嫌，警方於昨晚7時許在中正、中華路口舊遠東大樓前將林男拘捕到案；林男偵訊時辯稱，昨天凌晨酒後肚子餓想去買滷味充飢，因覺得老闆娘態度不佳，越想越不爽，返回現場隨手拿起工地用鐵棒，騎腳踏車回現場，看其收攤時趁機以鐵棒猛敲老闆娘後腦勺後隨即騎車逃逸，但是後覺得很後悔。

林男事後也帶員警到現場還原作案過程，作案用鐵棒也隨意丟棄，員警還未找到，全案偵訊後後殺人未遂與傷害罪嫌將林男函送桃園地檢署偵辦。

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