　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

楊梅埔心牧場轉型影城　鄭文燦：打造成桃園旅遊新亮點！

▲桃園市長鄭文燦今（20）日與三立集團董事長張榮華等人，主持三立影城開發案首期計畫水土保持首期工程捻香祈福儀式。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦今（20）日與三立集團董事長張榮華等人，主持三立影城開發案首期計畫水土保持首期工程捻香祈福儀式。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦今（20）日出席三立影城開發案首期計畫「水土保持工程開工動土典禮」，鄭文燦表示，已成立66年的埔心牧場是許多人共同回憶，也是在地辦活動、旅遊最好景點之一，三立集團3年前入主接手後，計畫投入上百億預算將埔心牧場打造為獨具特色影視基地，埔心牧場距離台北市與桃園機場都在1小時距離內，未來可望成為桃園觀光新亮點。

▲桃園市長鄭文燦今（20）日與三立集團董事長張榮華等人，主持三立影城開發案首期計畫水土保持首期工程動土儀式。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦今（20）日與三立集團董事長張榮華等人，主持三立影城開發案首期計畫水土保持首期工程動土儀式。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦指出，埔心牧場3年前由三立集團集資購入後，今天水土保持工程開工是成立三立影城的第一哩路，未來將分年、分階段開發完成，未來預計將成為兼具拍片、觀光與生態教育園區，不僅是桃園重要的觀光資源，也透過影視自製，帶領台灣流行文化有更大的發展。

三立集團董事長張榮華致詞時說，三立集團經營媒體產業多年以來，以自製內容為核心，希望打造一處影城作為拍戲基地。3年前接手埔心牧場後即著手展開實踐夢想的第一步，感謝鄭文燦市長、桃園市政府團隊、地方仕紳支持下，今天水土保持工程能順利開工，是邁開影城基地的第二步。

▲位於桃園市楊梅區的埔心牧場露營基地是許多人共同回憶。（圖／記者沈繼昌攝）

▲位於桃園市楊梅區的埔心牧場露營基地是許多人共同回憶。（圖／記者沈繼昌攝）

張榮華強調，三立集團不只會保留埔心牧場原有地貌、自然景觀，並會妥善照顧園區內動物，保存大家的共同回憶，未來將強化核心影視與娛樂功能，規劃日式場景區、閩南場景區等，作為拍戲、節目與活動之用，呈現三立影城不同風貌，也可讓遊客到此體會台灣不同時期的文化。

【更多新聞】

醉男買宵夜嫌闆娘「態度太差」　持鐵棒狠砸後腦險死...下場曝

綠營敗選被質疑未檢討蔡英文　鄭文燦：檢討議題沒有上限

與少女交往兩度「不戴套」嘿咻...害染性病　色男未獲原諒下場曝

►威德in「白葡萄果凍」特價了！迅速補充能量，方便又好吃

ET快訊
日圓匯價大怒神！　台銀換匯衝上0.23
露營山崩活埋「母女泥中緊緊相擁」罹難　全家剩兒子獨活
日圓急升！　專家：別等了！現在非常便宜
依依才拒納豆求婚　認「曾大吵要分手」
史上新高！　台灣人被騙27億元
快訊／「布農族美少女」擊敗日本名將　奪亞錦賽生涯首金
快訊／台中50年名店燒光！　遊客專程來吃看傻
2022新聞人物票選！　他目前最高票第一

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

友善育兒幸福職場　台電雲林區處教保中心獲頒榮譽獎牌

雲林天主教若瑟醫院年度聖誕義賣　盈餘助弱勢渡寒冬

家醫足跡繞行台灣270圈！花蓮落實醫養一條龍　獲創新服務大獎

獲七大社團支持連任　郭信良：謙卑與人民站在一起

楊梅埔心牧場轉型影城　鄭文燦：打造成桃園旅遊新亮點！

關山米國學校獲環教場域認證　提供推動優質環境及食農學習

冬至吃湯圓　西螺老店推出麻油燒酒雞、燒松阪豬新口味

威力掃蕩肅槍掃毒　南警逮獲海洛因藥頭、藥腳

日本群馬縣水上町長　拜訪南消深化台日防火防災燈籠交流！

台東愛部落i-Tribe無線網路熱點全台最多　183部落建置完成

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

姆巴佩飲恨後IG首吐心聲　「會回來的」近千萬粉朝聖

女兒吃薯條沾特製番茄醬 面有難色比讚：好吃...！

許凱爆新戀情「牽手回飯店過夜」！　對象是師妹...于正力挺：演員也是人

許光漢瘋世足「崩潰抱頭跪地」XD　劉畊宏現場見證PK賽..狂吼：贏了！

友善育兒幸福職場　台電雲林區處教保中心獲頒榮譽獎牌

雲林天主教若瑟醫院年度聖誕義賣　盈餘助弱勢渡寒冬

家醫足跡繞行台灣270圈！花蓮落實醫養一條龍　獲創新服務大獎

獲七大社團支持連任　郭信良：謙卑與人民站在一起

楊梅埔心牧場轉型影城　鄭文燦：打造成桃園旅遊新亮點！

關山米國學校獲環教場域認證　提供推動優質環境及食農學習

冬至吃湯圓　西螺老店推出麻油燒酒雞、燒松阪豬新口味

威力掃蕩肅槍掃毒　南警逮獲海洛因藥頭、藥腳

日本群馬縣水上町長　拜訪南消深化台日防火防災燈籠交流！

台東愛部落i-Tribe無線網路熱點全台最多　183部落建置完成

友善育兒幸福職場　台電雲林區處教保中心獲頒榮譽獎牌

鳳南小隊合體！許光漢祭《想見你》票房公約　放送「下半身福利」謝粉

陽帆23歲愛女進軍歌壇！　「開深V激美模樣」曝光

李忠庭遭爆曾嗆「當立委就是要賺錢」　林穎孟：當議員常自掏腰包

諷吳怡農「其實是個草包」　國民黨團：很快會變林智堅2.0

視力1.0不代表好！專家破「4大近視迷思」：光禁止看3C沒用

台銀日圓現鈔見0.2353　10萬台幣較「最佳換匯點」少3.5萬日圓

獨／食品遭歧視「補件提前1年」！食藥署不忍了　還原與陸通聯內容

吳怡農不接辯論戰帖！　王鴻薇嗆：我提100個政見他都不敢辯啦

同居男友妹妹「家裡果蠅狂飛」　妹子被折磨到崩潰：看到她就想吐

6天沒洗臉「滿滿黑頭」猖狂冒出 全臉粉刺連根拔起...過程超療癒

地方熱門新聞

3歲女童寒流侵襲中走失警積極尋童

來新北玩中和公園　都市森林中體驗遊戲場

民進黨台南市議長提名人邱莉莉提新議會改革方案

林男酒駕罰鍰19萬7千元拒繳查扣小貨車

爆乳田慎節「合體瀧澤蘿拉」謝票

四處竊取娃娃機錢箱警民合作逮獲竊嫌

平鎮工廠消防演習超逼真　民眾安心過好年

酒駕累犯中風長期臥床　法拍土地繳30萬罰款

郭信良獲七大社團支持連任

冬至吃湯圓　西螺老店推出麻油燒酒雞、燒松阪豬新口味

桃園紙箱男童身世曝光！社會局找到人了

埔心牧場轉型影城　打造成為桃園旅遊新亮點

南警逮獲海洛因藥頭、藥腳

桃園「環保行政園區」啟用　近600人員進駐

更多熱門

相關新聞

綠營敗選未檢討蔡英文　檢討議題沒有上限

綠營敗選未檢討蔡英文　檢討議題沒有上限

九合一選舉民進黨敗選後，前立委蔡啟芳在臉書批評沒有檢討到蔡英文總統，桃園市長鄭文燦今（20）日受訪時表示，黨內檢討議題沒有上限，執政的表現與好壞，各式各樣的議題都可以檢討，包括府院、包括黨，都是納為檢討範圍，民進黨是一個會面對問題也會勇於反省，也是大開大放的政黨，這一點請大家放心。

2024最新民調：侯友宜38.7%、賴清德29%、柯文哲17.8%

2024最新民調：侯友宜38.7%、賴清德29%、柯文哲17.8%

跟鄭文燦「抗中保台」論述不同調？　蘇貞昌駁：我們同一個意思

跟鄭文燦「抗中保台」論述不同調？　蘇貞昌駁：我們同一個意思

胡忠信：蘇揆不下台2024不用選　看好「這人」接任

胡忠信：蘇揆不下台2024不用選　看好「這人」接任

賴清德21日啟動黨魁競選行程　首場政見發表會辦在新北三重

賴清德21日啟動黨魁競選行程　首場政見發表會辦在新北三重

關鍵字：

埔心牧場三立影城鄭文燦張榮華

讀者迴響

熱門新聞

梅西延長賽進球無效？　外媒揭「關鍵畫面」

今天開放訂位！「饗饗」2店要開了

iOS 17升級3機型恐被淘汰！竟包含這支神機

空拍影片曝！營地山坡崩落24死　綠地禿一大片

營地山崩　媽悲：女兒一家3口亡

每人最高10萬！「2023勞保紓困貸款」下周一開辦　銀行申貸搶先看

強尼戴普、安柏和解了！調降「超扯賠償金」

媽媽求樓上放輕腳步　鄰居：我會更吵

高虹安涉貪新證！想買星巴克咖啡豆設公積金

冬至8招開運法曝光！4生肖注意健康

好市多2022上半年銷售排行　第一名竟是它

小四女童病逝　媽在班群留訊息「不要被新冠騙了」

雨來了！今晨6.2℃明變天　更強冷空氣急凍時間曝

麥當勞「9大品項買1送1」連5天搶

這4星座「明年恐出軌」！第1名狂吸渣男渣女

更多

最夯影音

更多
阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾
好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面