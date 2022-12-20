楊梅埔心牧場轉型影城　鄭文燦：打造成桃園旅遊新亮點！

▲桃園市長鄭文燦今（20）日與三立集團董事長張榮華等人，主持三立影城開發案首期計畫水土保持首期工程捻香祈福儀式。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦今（20）日出席三立影城開發案首期計畫「水土保持工程開工動土典禮」，鄭文燦表示，已成立66年的埔心牧場是許多人共同回憶，也是在地辦活動、旅遊最好景點之一，三立集團3年前入主接手後，計畫投入上百億預算將埔心牧場打造為獨具特色影視基地，埔心牧場距離台北市與桃園機場都在1小時距離內，未來可望成為桃園觀光新亮點。

▲桃園市長鄭文燦今（20）日與三立集團董事長張榮華等人，主持三立影城開發案首期計畫水土保持首期工程動土儀式。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦指出，埔心牧場3年前由三立集團集資購入後，今天水土保持工程開工是成立三立影城的第一哩路，未來將分年、分階段開發完成，未來預計將成為兼具拍片、觀光與生態教育園區，不僅是桃園重要的觀光資源，也透過影視自製，帶領台灣流行文化有更大的發展。

三立集團董事長張榮華致詞時說，三立集團經營媒體產業多年以來，以自製內容為核心，希望打造一處影城作為拍戲基地。3年前接手埔心牧場後即著手展開實踐夢想的第一步，感謝鄭文燦市長、桃園市政府團隊、地方仕紳支持下，今天水土保持工程能順利開工，是邁開影城基地的第二步。

▲位於桃園市楊梅區的埔心牧場露營基地是許多人共同回憶。（圖／記者沈繼昌攝）

張榮華強調，三立集團不只會保留埔心牧場原有地貌、自然景觀，並會妥善照顧園區內動物，保存大家的共同回憶，未來將強化核心影視與娛樂功能，規劃日式場景區、閩南場景區等，作為拍戲、節目與活動之用，呈現三立影城不同風貌，也可讓遊客到此體會台灣不同時期的文化。

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