2024最新民調：侯友宜38.7%、賴清德29%、柯文哲17.8%





▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民意基金會20日公布最新民調，針對2024總統大選潛在人選，若是由副總統賴清德、新北市長侯友宜、台北市長柯文哲3人競逐，3成9民眾表態支持侯，2成9支持賴清德，1成8支持柯文哲；而若由桃園市長鄭文燦、侯友宜、柯文哲3人競逐，4成4支持侯，2成支持柯文哲，1成8支持鄭文燦。

台灣民意基金會今天公布「2022選後台灣政局與兩岸關係」最新民調，依次調查國人對國民黨主席朱立倫、賴清德、柯文哲、侯友宜的感覺，結果顯示，29.4%國人對朱立倫的感情溫度是51度以上，38.6%沒有感覺，24.8%表示49度以下；賴清德方面，48.4%的感情溫度是51度以上，34.2%沒有感覺，11.1%感覺49度以下。

此外，民調結果顯示，柯文哲方面，42.9%對他的感情溫度是51度以上，27.7%沒有感覺，23.2%感覺是49度以下；侯友宜方面，64.2%民眾表示對他的感情溫度是51度以上，20.7%是50度，8.1%是49度以下。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，民眾對朱立倫的感情平均溫度是48.68度，代表負面、冷淡、不受歡迎的感覺，對任何有意競爭總統大位的人都不是好消息；對賴清德的感情溫度是59.71度，這樣的溫度，對一個全國性政治人物而言是一項珍貴的政治資產，因為那代表相當正面的、溫暖的，受歡迎的感覺，對任何有意競爭總統大位的人都是夢寐以求的。

游盈隆也說，台灣人對柯文哲的感情溫度是53.42度，這樣的溫度，對一個全國性政治人物而言是還算被社會接納的感覺，那代表一種正面的、微熱的，還算受歡迎的感覺，對任何有意競爭總統大位的人，這種溫度是好但不夠好；侯友宜方面，台灣人對侯友宜的感情溫度是68.1度，這是十分被社會接納的感覺，那代表一種正面的、火熱的，非常受歡迎的感覺，對任何有意競爭總統大位的人，這種溫度是夢寐以求的。

此外，民調結果顯示，當被問及「明年就是總統大選年，如果未來是民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲3人競爭，您會支持誰？」29%民眾選擇賴清德，38.7%侯友宜，17.8%柯文哲。游盈隆說，面對2024總統大選，剛贏得連任的侯友宜目前暫時領先群雄，他是當前民意基礎最雄厚的人，賴清德落後他9.7個百分點，柯文哲落後他20.9個百分點。

民調也詢問，「如果2024總統大選是民進黨鄭文燦、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三人競爭，您會支持誰？」結果顯示17.9%民眾選擇鄭文燦，43.6%侯友宜，20.2%柯文哲。游盈隆直指，2024總統大選如果由鄭文燦、柯文哲、侯友宜競逐，侯友宜將一枝獨秀，柯文哲落後他23.4個百分點，鄭文燦落後他25.7個百分點。

本次調查訪問期間是2022年12月12日及13日兩天，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1070人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點，依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

▼台灣民意基金會今天公布最新民調。（圖／台灣民意基金會）