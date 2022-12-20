綠營敗選被質疑未檢討蔡英文　鄭文燦：檢討議題沒有上限

記者沈繼昌／桃園報導

九合一選舉民進黨敗選後，前立委蔡啟芳在臉書批評沒有檢討到蔡英文總統，桃園市長鄭文燦今（20）日受訪時表示，黨內檢討議題沒有上限，執政的表現與好壞，各式各樣的議題都可以檢討，包括府院、包括黨，都是納為檢討範圍，民進黨是一個會面對問題也會勇於反省，也是大開大放的政黨，這一點請大家放心。

▲桃園市長鄭文燦今（20）日上午出席三立影城開發案首期計畫水土保持工程開工典禮受訪時，針對民進黨敗選提出看法。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市長鄭文燦今天上午出席位於楊梅區埔心牧場的三立影城開發案首期計畫水土保持工程開工動土典禮，會後受訪時指出，黨內檢討的議題沒有上限，執政的表現，政策的好壞，各式各樣的議題都可檢討。事實上在檢討小組裡面提出的問題有卅幾個，包括府院、包括黨，都是納為檢討的範圍，民進黨是一個會面對問題也勇於反省，也是個大開大放的政黨，每個檢討的議題都是非常開放的，這一點請大家放心。

此外，媒體也追問前立委蔡啟芳建議應該把人事與政務權交給新任黨主席，這樣2024大位才有機會一搏？鄭文燦則強調：「黨跟政有一定的分際，我想我們會把握這個分際。」

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