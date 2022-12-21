　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

2022胡潤中國外商投資百強企業揭曉　鴻海精密總分100分奪冠

▲2022胡潤中國外商投資百強企業榜單公布，由鴻海精密奪冠。（圖／翻攝胡潤研究院）

▲2022胡潤中國外商投資百強企業榜單公布，由鴻海精密奪冠。（圖／翻攝胡潤研究院）

記者魏有德／綜合報導

胡潤研究院今（21）日發布《2022胡潤中國外商投資企業百強榜暨投資大灣區指南》，榜單顯示，第一名由來自台灣的鴻海精密以總分100分居首，第二位為來自德國的大眾汽車，美國蘋果則是拿下第三。

▲▼鄭州富士康。（圖／CFP）

▲鄭州富士康。（圖／CFP）

《環球網》報導，百強企業去（2021）年在中國區銷售額累計達7.6兆元人民幣（約33.44兆元新台幣），相當於中國全年GDP的7%，同比提高1%。其中，來自歐洲的企業44家，來自美國的36家。

榜單的前十名分別為來自台灣的鴻海精密、德國大眾汽車、美國蘋果、美國通用汽車、泰國正大、英國匯豐銀行、德國羅伯特·博世、日本豐田汽車、韓國三星電子以及德國寶馬。

《胡潤百富》說明指，鴻海精密蟬聯榜首。旗下富士康1988年在深圳落地，如今已成為全球最大的電子製造商和全球第一大加工廠商，是蘋果在全球最大的代加工廠。去（2021）年營收超過1.3兆元（人民幣，下同），在中國擁有超過75萬名員工。鴻海精密以3190億元的價值位列《2022胡潤世界500強》第309名。

▲大眾汽車。（圖／CFP）

▲德國大眾汽車。（圖／CFP）

就行業別分析，汽車行業上榜企業16家最多，大眾汽車和通用汽車位居百強榜前五。消費品和醫療健康行業並列第二，分別有12家企業上榜，消費品行業排名最靠前的是LVMH和周大福；醫療健康行業排名最靠前的是英國阿斯利康和美國強生。

消費電子行業位居第四，有8間企業上榜，蘋果和三星電子均擠進前十強榜單。這也是胡潤第二年發布該榜單，評選條件為，根據企業在中國區的銷售額和員工數量兩方面進行綜合評分。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，從國家來看，來自美國的企業最多，其次是日本、英國、德國和法國，前五大國家佔百強的八成多，歐洲企業整體來說貢獻最大，佔百強的44%，「要上這個百強榜，要在中國有近200億的年銷售額，以及接近5000個員工。」

ET快訊
快訊／震撼彈！　24年「新光三越」宣布收攤
快訊／遭郭台銘狠批「禽獸食祿」！　薛瑞元回應了
1歲童「吞掉水晶寶寶」體內瘋狂膨脹！　腸爆破恐死
林襄胸部鏤空熱舞！　一彎腰「雪白半球」彈出
郭台銘怒嗆「禽獸食祿」由來曝光！　下一句更粗暴
快訊／台南經發局長陳凱凌涉貪！　30萬元來源不明遭查扣
黑髮正妹「全裸巨乳熱舞」挺梅西！　400萬人目睹黑森林
雄女新大門遭笑「高雄第一女子高級動物園」　校方回應了
郭台銘暴怒嗆「禽獸、朽木」！　炸5萬人朝聖
正妹控陸警壓床猥褻！　被送精神病院「綁床灌藥」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

正妹控警壓床猥褻！竟被送精神病院「綁床灌藥」：家人也接不走

2022胡潤中國外商投資百強企業揭曉　鴻海精密總分100分奪冠

輔導7歲女兒寫功課氣到摔倒　他「尾椎骨斷裂」康復也不想出院了

98歲「共和國勳章」獲獎老兵病逝　國共內戰拿兩次「戰鬥英雄」稱號

香港衛視：大陸明年1月3日起全面開放入境　隔離措施改「0+3」

為方便民眾就醫　北京、上海等省市取消就醫核酸查驗

男孩發燒42度出被窩「渾身冒煙」　網友勸：快去醫院吧！

陸增0死亡病例！外媒爆各地火葬場「非常忙」 ：每天火化40屍體

清華教授「重感冒去世」　官方通報遭狂嘲：現在連新冠都不能說了

新娘婚後第三天起床掃地　婆婆豪灑滿地人民幣：把福氣掃進來

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

火雞肉飯老闆心算結帳 機關槍嘴速以為唱RAP

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

許光漢再扮高中生「握緊拳頭」　施柏宇嘴甜柯佳嬿虧：有夠官方

5萬法國球迷迎接英雄回家　球員嗨翻！姆巴佩笑不出來

用穀物排出梅西、姆巴佩畫像　藝術家：兩個都是偉大的球員

快跑啊！聽媽說要擠尿　癱瘓貓2腳滑行高速逃走

正妹控警壓床猥褻！竟被送精神病院「綁床灌藥」：家人也接不走

2022胡潤中國外商投資百強企業揭曉　鴻海精密總分100分奪冠

輔導7歲女兒寫功課氣到摔倒　他「尾椎骨斷裂」康復也不想出院了

98歲「共和國勳章」獲獎老兵病逝　國共內戰拿兩次「戰鬥英雄」稱號

香港衛視：大陸明年1月3日起全面開放入境　隔離措施改「0+3」

為方便民眾就醫　北京、上海等省市取消就醫核酸查驗

男孩發燒42度出被窩「渾身冒煙」　網友勸：快去醫院吧！

陸增0死亡病例！外媒爆各地火葬場「非常忙」 ：每天火化40屍體

清華教授「重感冒去世」　官方通報遭狂嘲：現在連新冠都不能說了

新娘婚後第三天起床掃地　婆婆豪灑滿地人民幣：把福氣掃進來

被爆姐弟戀魏大勛！　秦嵐工作人員「2句回應」網：是真的了

《阿凡達》驚傳觀眾「看到心臟麻痺死亡」！　死因曝：曾染新冠

萬燈閃耀太平老街　斗六市兔年燈海12／23正式啟燈

台人被詐27億數發部只想禁抖音？　趙少康諷：唐鳳吃完麵線快上工

新光三越桃園大有店明年2月收攤！　業者表示「對應未來佈局」

白襪柴堅持當「靠爸族」斜角45度緊貼心愛背　狗友認證：是真愛

驚悚畫面曝！機車被撞「騎士噴飛10m」命危　貨車擋風玻璃全碎　

捷運上聽《愛你》不配合戴口罩　他被拽下車竟告警公然侮辱

遭郭台銘批「禽獸食祿」　薛瑞元：這句話重了點「沒catch到我本意」

搶藥寄陸改「分批買」！藥局限購1次2盒　台商電話訂藥指定4品項

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

大陸熱門新聞

妻確診買不到退燒藥！尪冰箱翻到離世女兒送上禮物

穿搭如能幹女秘書　「饅頭巨彈」快炸裂

港媒：大陸將在1月3日放寬入境　隔離措施至「0+3」

正妹控警壓床猥褻！竟被送精神病院

清華教授「重感冒去世」　陸網狂嘲：現在連新冠都不能說了！

男孩發燒42度出被窩「渾身冒煙」 網友勸：快去醫院吧！

陸增0死亡病例！火葬場卻每天火化40屍體

享年39歲！京劇名伶儲蘭蘭驚傳「新冠併發症猝死

陸醫院屍體堆積　焚化爐24小時運作

陸為何爆嚴重藥荒？業內人士揭無奈

看婚禮影片發現被戴綠帽！新娘竟是自己老婆他提告

新娘婚後第三天起床掃地 婆婆豪灑滿地人民幣：把福氣掃進來

小四女童病逝　媽在班群留訊息「不要被新冠騙了」

村長60刀砍死夫婦！還割掉生殖器

更多熱門

相關新聞

胡潤外商投資中國排行　鴻海蟬聯榜首

胡潤外商投資中國排行　鴻海蟬聯榜首

中國研究機構胡潤研究院發布《2022胡潤中國外商投資企業百強榜暨投資大灣區指南》，鴻海（2317）蟬連榜首，超車福斯汽車（Volkswagen）及蘋果（Apple）。

鴻海賣紫光恐收不到錢　今聲明：後續有不能依約支付轉讓款風險

鴻海賣紫光恐收不到錢　今聲明：後續有不能依約支付轉讓款風險

外媒爆富士康鄭州廠要確診員工上班　鴻海發4點聲明否認

外媒爆富士康鄭州廠要確診員工上班　鴻海發4點聲明否認

鴻海出清紫光持股「投審會要追」　未事先申請投資確定開罰

鴻海出清紫光持股「投審會要追」　未事先申請投資確定開罰

經部：鴻海未經申報投資「還是會罰」

經部：鴻海未經申報投資「還是會罰」

關鍵字：

胡潤外商投資鴻海富士康

讀者迴響

熱門新聞

12女大生集體失蹤！　竟淪林森北「樓鳳」籌學費

捕獲野生林志玲吃火鍋！老闆陪聊一晚認不出

考不好被罵！醫科女殺母分屍：我打敗了怪物

明「冬至」別愛愛　5禁忌一次看

冬至來了！「這生肖」財運翻旺　一路賺到2023

孫生分手2週被瘋猜「交14萬新女友」！

大飛分手楊晨熙「是他先提的」　曝9年情斷主因

妻確診買不到退燒藥！尪冰箱翻到離世女兒送上禮物

男團成員爆11年婚變！

邱宇辰被爆分手女友「牽新車又換伴」

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

冬至後衰神降臨！2生肖「錢財恐被騙光」　命理師：小心了

熊熊起身「血崩像流產」！就診夾出5cm異物

揭廖科溢撩妹SOP話術都一樣！

LINE聖誕過年貼圖「免費1鍵下載」！29款超萌

更多

最夯影音

更多
梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄
台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

火雞肉飯老闆心算結帳 機關槍嘴速以為唱RAP

火雞肉飯老闆心算結帳 機關槍嘴速以為唱RAP

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面