2022胡潤中國外商投資百強企業揭曉　鴻海精密總分100分奪冠

▲2022胡潤中國外商投資百強企業榜單公布，由鴻海精密奪冠。（圖／翻攝胡潤研究院）

記者魏有德／綜合報導

胡潤研究院今（21）日發布《2022胡潤中國外商投資企業百強榜暨投資大灣區指南》，榜單顯示，第一名由來自台灣的鴻海精密以總分100分居首，第二位為來自德國的大眾汽車，美國蘋果則是拿下第三。

▲鄭州富士康。（圖／CFP）

《環球網》報導，百強企業去（2021）年在中國區銷售額累計達7.6兆元人民幣（約33.44兆元新台幣），相當於中國全年GDP的7%，同比提高1%。其中，來自歐洲的企業44家，來自美國的36家。

榜單的前十名分別為來自台灣的鴻海精密、德國大眾汽車、美國蘋果、美國通用汽車、泰國正大、英國匯豐銀行、德國羅伯特·博世、日本豐田汽車、韓國三星電子以及德國寶馬。

《胡潤百富》說明指，鴻海精密蟬聯榜首。旗下富士康1988年在深圳落地，如今已成為全球最大的電子製造商和全球第一大加工廠商，是蘋果在全球最大的代加工廠。去（2021）年營收超過1.3兆元（人民幣，下同），在中國擁有超過75萬名員工。鴻海精密以3190億元的價值位列《2022胡潤世界500強》第309名。

▲德國大眾汽車。（圖／CFP）

就行業別分析，汽車行業上榜企業16家最多，大眾汽車和通用汽車位居百強榜前五。消費品和醫療健康行業並列第二，分別有12家企業上榜，消費品行業排名最靠前的是LVMH和周大福；醫療健康行業排名最靠前的是英國阿斯利康和美國強生。

消費電子行業位居第四，有8間企業上榜，蘋果和三星電子均擠進前十強榜單。這也是胡潤第二年發布該榜單，評選條件為，根據企業在中國區的銷售額和員工數量兩方面進行綜合評分。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，從國家來看，來自美國的企業最多，其次是日本、英國、德國和法國，前五大國家佔百強的八成多，歐洲企業整體來說貢獻最大，佔百強的44%，「要上這個百強榜，要在中國有近200億的年銷售額，以及接近5000個員工。」