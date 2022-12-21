網友嗆「藥物原料多來自大陸別搶」　她反擊：弄個普拿疼國家隊啊

▲吳欣岱近日常透過臉書針對缺藥議題提出看法。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

記者江采蓁／綜合報導

台灣基進黨的美女醫師吳欣岱近日常透過臉書發表對於目前缺藥議題的看法，她今（21）日貼出一段網友的留言，內容顯示該網友表示，藥物原料有很多都來自中國，「我支持你抗中保台」，凡是有中國成分的藥物全部拒絕使用，不要去搶藥。對此，她大酸，中國那麼多藥物原物料，也弄個普拿疼國家隊啊。

吳欣岱20日針對近期缺藥問題表示，世界各國（特別是台灣）都該開始準備捨棄中國，建立屬於民主自由國家的產業鏈了，醫藥產業更是如此，引來一名網友在文下反嗆，「藥物原物料有多少都來自中國你知道吧？中藥更不用說了，幾乎全部中國來的。我支持你抗中保台，凡是有中國成分的藥物全部拒絕使用，不要去搶藥，去掠奪大陸資源，以表示愛台灣！！不然你也是做賊喊捉賊。」

對此，吳欣岱特別發文回應這則留言，表示「欸，對呀？中國那麼多藥物原物料，他們現在缺藥，幹嘛不限制出口，讓國內多做一點應急啊？」她還舉例，跟台灣之前的口罩國家隊一樣，中國也能弄個普拿疼國家隊，她提到，而不做的原因大概有兩個，一個就是中國自己的藥廠產能緊繃做不出來，一個就是中國政府根本不管確診者死活，「你們覺得是哪一個？」此文一出也引來不少網友附和，「我覺得答案是3，因為中國沒有確診者，所以不需要藥物！」、「以上皆是，產能既緊繃，政府也不管韭菜死活！」

▲吳欣岱貼文底下網友留言。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）