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會有意想不到的奇效！　小紅書網友教成人與孩童搶退燒藥惹議

▲大陸常見的孩童退燒藥「美林」。（圖／CFP）

▲大陸常見的孩童退燒藥「美林」。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸社群平台《小紅書》日前才因網友分享「異地搶議攻略」挨批，近日又有民眾分享，成人服用專門給孩童使用的退燒藥「美林」，會有意想不到的奇效，引起外界討論。有微博大V（知名部落客）痛批，成人的確可以服用美林退燒，但此舉無疑是和孩子搶藥；也有網友認為，如果成人有布洛芬可用，誰還會去和孩童搶藥？

▲網友在《小紅書》上分享成人使用兒童退燒藥會收到奇效。（圖／翻攝南方網）

▲網友在《小紅書》上分享成人使用兒童退燒藥會收到奇效。（圖／翻攝南方網）

《南方網》報導，不少網友出現發熱等症狀後，常常會在社交網路上互相交流病情和用藥情況。但是，有網友卻反映稱，在網路平台小紅書上，出現了不少帖子聲稱，「美林是新冠裡，成人最好的退燒藥，並附帶教程，如何在當下搶到美林布洛芬混懸劑等藥物的攻略。」

據了解，美林「布洛芬混懸劑」為常見的兒童使用退燒藥水，對不懂吞藥的孩童來說，藥水可以讓患病的兒童更加便利的服用藥物，即便是沒有新冠疫情，一般時間，民眾居家也都會替孩子們備著，以備不時之需。

有網友在《小紅書》上發文稱，成人喝布洛芬緩釋膠囊沒效果，喝美林的布洛芬懸液會有意想不到的奇效（一次20ml，一天兩次）。此外，該名網友還表示，美林堪比茅台，還買不到貨，大人都改喝美林了，小孩的東西好。

對此，部分醫療人員回文表示，小孩的藥只有兩種，很多寶寶高燒買不到藥，請手下留情，給高燒孩子們留一條退燒的路！也有微博上擁有百萬粉絲的健康博主呼籲，「美林和成人用的布洛芬片、布洛芬膠囊等，只是劑型不同，成分是一致的，兩者是一樣的；成年人吃普通的布洛芬片解熱鎮痛就好，不要去和小孩搶藥。」

成年人與孩童搶藥的話題引起外界討論，也有網友看到問題核心，「如果買得到布洛芬，誰會去搶孩子的藥」；「問題的本質是成人用藥大規模短缺和醫療資源匱乏」；「大人小孩都是人，關鍵是得有藥啊」。

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