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搶藥寄陸改「分批買」！藥局限購1次2盒　台商電話訂藥指定4品項

▲▼COVID-19,新冠肺炎,因疫情嚴重,藥局內喉嚨痛,頭痛症狀的斯斯,普拿疼等感冒相關的藥品都已賣到缺貨。（圖／記者姜國輝攝）

▲社區藥局普拿疼等感冒相關的藥品都已賣到缺貨。（圖／記者姜國輝攝）

記者嚴云岑／台北報導

大陸疫情升溫也出現嚴重藥荒，搶藥潮甚至蔓延至港澳和海外。台灣也有社區藥局藥師接到台商越洋訂單，指定購買4項產品，退燒止痛藥、消炎藥都上榜，但大多未要求品牌，而已缺貨的「普拿疼」通常是民眾代買代寄才會指定。

台灣自12月起出現搶藥寄中國大陸的情況，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝周一坦言，近期對市場和藥局端調查發現，國內普拿疼出現部分大量收購情形，藥局架上也所剩無幾，呼籲民眾對於藥品要適當購買，「不要大量購買轉寄國外」，另會持續監測市場供需狀況，評估是否要採取另外措施。

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社區藥局藥師易麗珍今（21）日受訪時表示，近日還是有民眾陸續前來藥局買藥，但因為藥局已對特定藥品如普洛芬消炎止痛藥採「限額」購買，每人每次只能買1~2盒，因此民眾也從一開始的大量採購改為分批採購，但該成分藥品目前沒有缺藥問題。

易麗珍提到，雖然乙醯胺酚藥品庫存量足夠，但部分廠商已經出現「排單」情況，例如國內大廠就排到明年3月；從年初就一路缺貨的普拿疼，在叫貨上更只能接受公司「配給」，「可能叫A來B」，無法選擇藥局所想要的數量或品項。

「根據目前觀察，來藥局拿藥的人可分為5類。」易麗珍表示，除了有民眾表明買藥寄大陸外，另有要回中國大陸的台商前來藥局買藥，第三類則為看到缺藥新聞嚇到的國人，第四類則為台商打電話預訂1月返台用藥，最後一類才是確診者請家人來買藥。

衛福部長薛瑞元上午出席立法院社福衛環委員會表示，普拿疼特定品牌確實有搶購，但同一成分藥物目前不缺，請民眾不用恐慌，退燒藥目前醫療體系都還夠用。

易麗珍表示，台商越洋買藥的品項主要為快篩試劑、乙醯胺酚退燒止痛藥、普洛芬消炎止痛藥以及綜合感冒藥。在接獲訂單後，藥師原則上會依類別幫忙準備40~50顆藥品，品牌不限。易麗珍也呼籲民眾面對搶藥潮無須驚慌，只要準備好全家人3天份的常備用藥，維持正常作息，吃健康食物增強免疫力即可。

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關鍵字：

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