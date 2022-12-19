缺藥議題延燒！　美女醫曝金馬地區有大陸人「搶藥」非疫情才有

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缺藥議題延燒！　吳欣岱曝金馬地區有大陸人「搶藥」非疫情才有

▲▼台灣基進2022縣市議會選舉 台北市議員參選人吳欣岱。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳欣岱曝金馬地區有中國人拿著台灣人健保卡來魚目混珠，領藥、買藥帶去中國，「不是疫情期間才有的事。」（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

離島小三通開放與否受到外界高度關注，行政院長蘇貞昌的「搶藥說」也引發熱議，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（19）日坦言，國內普拿疼出現部分大量收購情形，藥局架上也所剩無幾。對此，台灣基進黨的美女醫師吳欣岱就在臉書透露，金門、馬祖有中國人拿著台灣人健保卡來魚目混珠，領藥、買藥帶去中國，「不是疫情期間才有的事。」

行政院長蘇貞昌日前表示，開啟小三通等於是開放對岸來台「搶藥」，引起各界討論，而蘇貞昌17日指出，在院會已裁示要幫助國人同胞回台團聚，也交代要做好防堵疫情及相關醫療藥物的準備，「尤其是金馬地區」。王必勝今日則坦言，目前國內有缺藥問題的退燒藥為普拿疼，藥局架上所剩無幾，有洽詢廠商希望供應市場需求，另呼籲民眾對於藥品要適當購買，強調「不要大量購買轉寄國外」，會持續監測市場供需狀況，評估是否要採取另外措施。

對此，吳欣岱大批「果然中國人來掠奪藥物了」，她透露自己是公費生，很多學長姐、學弟妹都在離島服務過，本來金馬地區就有中國人拿著台灣人健保卡來魚目混珠、領藥、買藥帶去中國，「這不是疫情期間才有的事」，她提到，台灣的醫療水準、藥品品質比較值得信賴是眾所皆知，她批評，「你現在回頭看，所有說中國方艙醫院好、動態清零好、疫苗好，現在馬上改口說要台灣援助的人，全部都是賣國賊。」

此外，由於缺藥議題延燒，食藥署先前也提醒，中國海關僅允許「少量」輸入藥品，具體數字未明，呼籲民眾輸出藥品時應查閱寄送國法規，以免超量寄送害當地親友背上刑事責任。

▲▼普拿疼存量說明。（圖／指揮中心提供）

▲普拿疼存量說明。（圖／指揮中心提供）

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