美女醫揭缺藥問題2因素　籲各國該捨棄大陸建「民主醫藥產業鏈」

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吳欣岱揭缺藥問題2因素　籲各國該捨棄大陸建「民主醫藥產業鏈」

▲▼吳欣岱針對近日缺藥問題提出兩個結論。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

▲吳欣岱針對近日缺藥問題提出兩個結論。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

記者江采蓁／綜合報導

日前行政院長蘇貞昌表示「開啟小三通中國可能會來台搶藥」，引起熱議，台灣基進黨的美女醫師吳欣岱19日於臉書透露，金門、馬祖有中國人拿著台灣人健保卡來魚目混珠，領藥、買藥帶去中國，「不是疫情期間才有的事」，她今（20）日又補充，針對近日的缺藥問題，世界各國（特別是台灣）都該開始準備捨棄中國，建立屬於民主自由國家的產業鏈了，醫藥產業更是如此。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝19日坦言，國內普拿疼出現部分大量收購情形，呼籲民眾對於藥品要適當購買，強調「不要大量購買轉寄國外」。吳欣岱則表示「果然中國人來掠奪藥物了」，指出本來金馬地區就有中國人拿著台灣人健保卡來魚目混珠、領藥、買藥帶去中國，「這不是疫情期間才有的事」，因為台灣的醫療水準、藥品品質比較值得信賴是眾所皆知。

吳欣岱今日再補充，其實會造成缺藥的情形，有人搶了寄去中國只是其中一個因素，中國封城很多原料出不來，連帶影響其他國家的生產也是一個問題，現在中藥、小兒科藥水、普拿疼等藥物都有零星缺貨的情形，但中央指揮中心公布的退燒藥以原料藥來看是夠的，大家不用太擔心，更重要的抗病毒藥物需要醫師處方箋才能拿到，統計上目前也還是足夠的。她也針對缺藥議題提出兩點結論，第一，世界各國（特別是台灣）都該開始準備捨棄中國，建立屬於民主自由國家的產業鏈了，醫藥產業更是這樣；第二，中國的確診數和官方絕對有很大的差異，而他們的民族性也不可能像台灣之前那樣口罩配給制，乖乖排隊只領自己用的到的部分，必須密切注意各種物資的搶購情形。

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關鍵字：

吳欣岱大陸缺藥普拿疼醫藥產業鏈

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