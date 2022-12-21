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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙介佑聲明控「家族和黑距離多深厚」　何志偉快閃中執會

▲▼ 民進黨立委何志偉。（圖／記者陳家豪攝）

▲民進黨立委何志偉。（圖／記者陳家豪攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光兒子趙介佑21日發出千字聲明，點名民進黨何志偉「你忘了你的選舉造勢我找多少朋友去挺你、幫你拉票？」對此何志偉辦公室暫不回應，同時發出採訪通知預告，將在22日下午與台北市第三選區立委補選候選人吳怡農同框，出席「壯闊台灣，強身健體顧台灣」客廳會。

趙介佑涉嫌擔任詐騙集團車手頭、販賣毒品，一審判刑8年6月徒刑，高院考量趙男與2詐欺案被害人和解，各減1個月徒刑，其餘案件上訴駁回。高院依據最高法院大法庭裁定，並未在審判中定執行刑，須待案件判決定讞後，再由檢方聲請定執行刑。

趙介佑今天下午2點初頭發出千字聲明，他表示，對民進黨造成傷害致上萬分之歉意，更點名何志偉「你忘了你的選舉造勢我找多少朋友去挺你、幫你拉票？」

該聲明狠嗆「何志偉你的助理如何和你所謂的黑道接洽，為了政治鬥爭收集我多少東西，我沒音檔照片反蒐證嗎？去年被憑空捏造丟媒體帶風向引起爭議的北投之亂，拿筆錄分局興師問罪、特權借提人犯、潑糞、投案星光大道和我有任何關係嗎？你或家族和黑的距離多深厚，你們互相最淸楚，我言止於此」，並自稱與英系中常委黃承國、內政部前部長徐國勇「完全不熟」。

另一方面，何志偉今天下午1點半左右前往民進黨中執會開會，會前接受媒體聯訪時因頭戴彰化埔鹽順澤宮的帽子，引發媒體關注，還笑說可以送記者幾頂帽子，不過，在趙介佑發出聲明後，即低調離開中央黨部，未接受媒體採訪。據轉述，何志偉今日未在中執會發言。

不過，何志偉國會辦公室下午3點08分發出採訪通知，預告將在明天下午與吳怡農開客廳會，何志偉作為外交國防委員會的委員，期待能夠在外交國防增添一位新的生力軍，一個可以將全民國防貫徹實踐的同事，也深知，一個擁有全民國防觀念的生力軍可以為社福及衛環委員會帶來新的氣象。

▲▼ 民進黨立委何志偉。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼ 民進黨立委何志偉。（圖／記者陳家豪攝）

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