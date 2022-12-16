▲立委何志偉。（圖／何志偉辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

台北地檢署偵辦新竹市長當選人高虹安深陷立委助理費案，16日檢方複訊後，諭令高虹安以60萬元交保候傳。對於藍營稱像是「國家機器」追殺高虹安，民進黨立委何志偉喊冤，他表示，不可能會有國家機器，才剛剛選輸選到「脫褲」，沒穿褲子的人不可能在外面到處走來走去。

高虹安涉嫌詐領立委助理費，專案小組15日兵分8路搜索約談，而高虹安也於15日上午10時許赴北機站約談，並於深夜零時移送北檢複訊，歷經19小時馬拉松偵訊，直到今晨5時10分才依貪汙治罪條例諭令60萬元交保候傳，全案也由「他」字案正式轉為「偵」字案，意味著高虹安處境十分不樂觀，是否會對高虹安就職造成影響，外界都在關注。

對於檢調大動作搜索高虹安，何志偉表示，因為高虹安被爆料說「有人會搞定司法」，所有有法律常識的人聽到都會繃緊神經，立委在會期當中享有不被逮捕、拘留的權利，若要逮捕，黨團之間要協商、走入表決程序，動輒得咎，非常罕見。

何志偉表示，這把火還會繼續燒，聽說國民黨已經在討論「補選人選」，若真有問題就尊重司法，「本黨現在講話很節制，每一句話都說要經過證實，不被扣上操弄司法的帽子。」

對於「國家機器」追殺的指控，何志偉指出，不可能會有國家機器，才剛剛選輸選到「脫褲」，沒穿褲子的人不可能在外面到處走來走去，至於大秘寶的指控，選戰期間也有很多人去按鈴，案子也都在，起不起訴留給司法做後續作業，誰也沒有權利去插手。