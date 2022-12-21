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引爆黑道治國風波！趙介佑販毒詐欺二審再遭判刑

▲▼民進黨高層之子趙介佑涉毒！馬上拿到筆錄「抓耙仔出賣」　衝警局問罪。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲趙介佑涉毒，再遭判刑。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者吳銘峯／台北報導

被稱為「綠二代」的黑幫份子趙介佑，父親是前民進黨台北市黨部評委召集人趙映光，他也曾經加入民進黨成為正式黨員。但趙介佑卻犯下多起刑案，先前因參與北聯幫八仙會而遭判刑2年定讞；另外他涉及販毒、詐欺等罪，一審將他判刑8年6月，高等法院二審21日再將他判刑。可上訴。

趙介佑（30歲，在押）的父親趙映光在民進黨內耕耘許久，去年還是台北市黨部評委召集人；姑姑趙心瑜當時也擔任民進黨台北市黨部執行長。因為上一代是根深蒂固的民進黨員，趙介佑也加入民進黨成為黨員；但他還有另外一個身分，就是警方列管的北聯幫成員。去年4月間他被查出涉嫌招攬小弟充當詐騙集團車手、販毒，讓民進黨被各界大罵「黑道治國」，民進黨火速開除趙介佑黨籍，父親與姑姑也相繼辭去黨職。

趙介佑在北聯幫中是極具潛力的中生代，頗受上頭大哥賞識。去年有地方角頭懷疑趙介佑的小弟轉讓毒品，導致自家小弟吸毒過量死亡，因此開瑪莎拉蒂到北聯堂口示警，最後對方掌握趙介佑小弟的行蹤，在去年4月間到北投區媽祖文化協會前開槍示威，造成軒然大波。

釀禍的2名角頭消失多日，最後分乘2輛保時捷凱燕抵達北投警分局門口，一下車就由小弟們列隊等候、撐傘，宛如走星光大道般風光。一夥人浩浩蕩蕩進入警局後，警方才拿出拘票逮捕，引發「北投之亂」。事後趙介佑遭起底，爆出「黑道治國」風波，還有立委爆料他在2018年疑利用特權在北投警分局拍攝借提出來的友人，甚至PO網炫耀，形象大壞。

趙介佑因為在北聯幫中從事多起私行拘禁、毀損、暴力討債案件，今年5月間遭判刑2年定讞，入獄服刑。他先前也涉及暴力討債，11月間士林地院將他判刑1年。此外，他還涉嫌詐欺、販毒等多項罪名，台北地院今年初一審將他判刑8年6月；上訴二審後，高等法院21日，針對他犯下的47項罪名還是判決有罪，但他其中兩個詐欺罪因與被害人和解，高院各酌減1月刑期，其他各罪維持原刑度。由於趙介佑因犯下太多案件，部分定讞、部分審理中，高院依照最高法院的見解，這次不定應執行刑，將等全部案件定讞後，再由檢方聲請法院定應執行的刑度。

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