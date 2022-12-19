年輕人對執政黨不滿還在累積　何志偉揭2關鍵拉仇恨值

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨九合一大選慘敗，黨部日前舉行敗選檢討會，認為是抖音、認知失調、權力傲慢導致民進黨失去年輕人支持。立委何志偉表示，「台灣還是很多年輕人感覺薪水不漲、買不起房子，也演變成對於執政黨的不滿，至今仍然沒有消散的跡象，反而感覺持續在累積。」

▲何志偉認為年輕人對執政黨的不滿還在持續累積。（圖／翻攝自Facebook／何志偉）

九合一大選民進黨慘敗，檢討小組召集人、桃園市長鄭文燦13日邀集各縣市競選團隊總幹事，歷時超過3小時討論，檢討這次的敗選原因，包括提名時程過晚、民意調查失準、各地出現賭盤和買票狀況、社群平台出現大量短影音假消息卻無法即時澄清，以及失去年輕世代支持等等，都成為檢討方向，更有與會者直接提出「權力的傲慢」，提醒政績、防疫宣傳與民眾實際感受脫節。

立委何志偉18日在臉書PO文提到，與最基層的民意站在一起，才是最重要的事情，也才能讓民眾看到執政黨要檢討的決心，因為對於一般民眾來說，每天的生活是最重要的，還有出門感受到的經濟好壞、房價高低，對於接下來台灣的發展，選舉之前的各項指標，「我們是不是有讓民眾滿意了呢？」

何志偉指出，防疫措施實施近3年，讓民眾感到很多不便，不論是年輕人還是老人，都對生活造成很大影響，而且到目前為止，「台灣還是很多年輕人感覺薪水不漲、買不起房子，也演變成對於執政黨的不滿，至今仍然沒有消散的跡象，反而感覺持續在累積。」

何志偉表示，好好與社會對話，著重民生、經濟相關議題，讓民眾真正有感，才是執政黨該做的第一要務，而不是再談政治、互相攻擊，那不是人民所要的，「我想只有努力，才能重拾人民的信心，還有熱情，這也是我們持續在做的事情。」