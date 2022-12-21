「薛瑞元還敢嗆郭台銘？！」　王鴻薇怒：難怪選民無法原諒民進黨

▲蔣萬安陪同王鴻薇參拜植福宮。（圖／記者宋良義攝影）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘接連兩天針對BNT雙價疫苗議題提出看法，衛福部長薛瑞元今（21）日受訪時則回擊「這是郭董講的嗎？聽起來好像是BNT的推銷員？」國民黨立委補選參選人王鴻薇對此怒批，民進黨不思悔改，薛瑞元還敢嗆郭台銘，當時要不是郭、慈濟幫忙引進疫苗，多少人都打不到疫苗，「難怪選民到現在都沒辦法原諒民進黨」。

準台北市長蔣萬安今日陪同王鴻薇到中山區參拜植福宮，更與王鴻薇一起比2號，高喊凍蒜，現場除了廟方人員也有不少地方支持者向蔣萬安、王鴻薇喊加油。

針對對手吳怡農昨日發表政見時提到消防人力不足、裝備老舊，中央應負主導責任，王鴻薇說，對於提高消防人員待遇她都是贊成，她與多位議員在議會也有共同提案連署，提高首都警消加給至1.5倍，北市府已經同意，並找好財源，但一直卡在中央不核備，內政部一直卡，卡到內政部長都下台了，警消加給還無法提升。

對於外傳吳怡農被民進黨放生，是因為發言得罪英系前國策顧問黃承國，王鴻薇對此狠酸，民進黨政府有改革、有反省嗎？還在黑金治國，沒有傾聽民意，薛瑞元還敢嗆郭台銘，要不是當時郭台銘、慈濟幫忙引進疫苗，多少人打不到疫苗，民進黨不思悔改，薛瑞元還敢嗆郭台銘，當時要不是郭、慈濟幫忙引進疫苗，多少人都打不到疫苗，「難怪選民到現在都沒辦法原諒民進黨！」