最新財產申報！林智堅存款少220萬　陳時中、黃珊珊、沈慧虹都增加

▲林智堅。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

監察院今（21日）發布第194期廉政專刊，前衛福部長陳時中、前台北市副市長黃珊珊、前新竹市副市長沈慧虹的存款皆較上回增加，3人中以黃增加近51萬元為最多；而前新竹市長林智堅的存款不增反減，少了約220萬元，但其債務也減少了近67萬元。

根據該期廉政專刊的公職人員財產申報，陳時中2022年7月18日向監察院申報，其與妻子孫琬玲名下有1筆土地、2筆建物、1台汽車、現金12萬、存款490萬7117元、保險296萬5474元、 債務4863萬9974、事業投資300萬、債權400萬，陳時中有30萬高爾夫球證、孫琬玲則有40萬的珠寶與170萬的樂器；另有9筆土地、7筆建物委託第一商業銀行管理。

與上次（申報日為2021年11月1日）陳時中的財產申報相比，現金從18萬減少了6萬，存款自474萬3050元增加了16萬4067元，保險當時為247萬3668元，增加了49萬1806元，債務自5053萬9844減少了189萬9870元；其餘未變。

黃珊珊2022年8月28日向監察院申報，名下有2筆土地、4筆建物、1台汽車、存款119萬6750元、保險637萬3416元、債務1557元6384元；台灣銀行受託信託財產專戶1元，另各有1筆土地與建物委託台灣銀行管理。與上次（申報日為2021年11月1日）相比，存款從68萬8898元，增加了50萬7852元；保險從886萬4772元減少249萬1356元，少了中華郵政的「郵政簡易人壽快樂寶貝還本保險（6年付費）」。

這期林智堅的財產申報（林的申報日為2022年7月8日），林與妻子廖欲伸名下共有3筆土地、1筆建物、3台汽車、存款116萬3388元、保險268萬1957元、債務2573萬2480、事業投資1.2萬。與上次（申報日為2021年11月1日）相比，林智堅當時存款為336萬5127，減少了220萬1739元，債務則從2640萬減少了66萬7520元；其餘未變。

沈慧虹方面（申報日為2022年7月4日），有存款 115萬8205元、債務71萬7715元，未有土地、建物、汽車、保險等。與上次（申報日為2021年11月1日）相比，存款從幣102萬11元變為115萬8205元，增加了13萬8194元，債務則從70萬54元增加了1萬7661元；其餘未變。