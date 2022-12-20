郭台銘嘆進口BNT遇困難　鄭麗文：完全扯掉了執政黨的遮羞布

▲立委鄭麗文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘19日出席台大醫院癌醫中心分院4週年院慶時表示，推動癌症醫療的工作花了他很多時間，當初購買BNT疫苗時遭遇重重困難，讓他覺得現在的執政當局「並沒有把人民生命作為第一優先」。對此，國民黨立委鄭麗文20日指出，郭台銘這番話完全扯掉了執政黨的遮羞布，全國上下都已經對執政黨的好感度大幅下降，仇恨值不斷飆升，質疑「政府到現在還沒有檢討出原因嗎？」

郭台銘昨日表示，當時他購買BNT疫苗時，有感一定要把人民生命作為第一優先，但看來現在的執政當局並沒有把人民生命作為第一優先；因此，他在購買疫苗的過程中，遇到非常艱難的障礙過程，「有幸德國的生意夥伴認識BNT老闆，才有把握買到1500萬劑，這在蔡英文總統的恩准下，讓疫苗可以辛苦的進來，若可以早進來2個月，我覺得我們死亡人數可以大大減少。」

「為什麼買BNT需要蔡英文恩准？怎麼會有需要恩准疫苗才進來的情況？」鄭麗文回憶，2021年8月時任衛福部長的陳時中曾稱他對疫苗進口也很急，全台比他急的不會超過10人。然而，鄭麗文質疑，當時疫苗荒，能先打到疫苗的人面對「第二類官員」人數解壓縮、不斷擴增，公平性等問題執政黨都沒說清楚，「比陳時中急的是千萬沒打疫苗的人好嗎！」

鄭麗文開嗆，執政黨在面對缺快篩、搶疫苗、排口罩等防疫相關事情時，卻急著擔心高端股票跳水跌停，「郭台銘這番話完全扯掉了執政黨的遮羞布，全國上下都已經對執政黨的好感度大幅下降，仇恨值不斷飆升，難道政府到現在還沒有檢討出原因嗎？還是真的跟電視廣告演的一樣，孫女都輾到阿嬤的腳了，阿嬤卻都沒感覺？全台百姓到底會相信郭台銘，還是相信將敗選的原因歸咎到數位中介法沒通過的執政黨？」