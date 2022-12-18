快訊／徐巧芯宣告「殲滅1側翼」！　粉專真的掰了

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快訊／徐巧芯宣告「殲滅無良公關」！　粉專真的掰了

▲▼ 。（圖／徐巧芯臉書）

▲徐巧芯宣布，無良公關公司粉絲頁正式被殲滅！（圖／徐巧芯臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

台北市議員徐巧芯日前緊咬親綠側翼臉書粉專，向「無良公關公司」等107人的提告刑事告訴狀，稱未來會逐一公布側翼粉專真實身分。對此，徐巧芯今（18日）表示，粉專「無良公關公司」正式被她殲滅，更直嗆「你所做的事情不會因為逃避而停止被我追究！」

徐巧芯今天在臉書發文指出，正式殲滅「無良公關公司」粉絲頁，並表示「我們的緣分還沒結束，山水有相逢，法院還會再見面，我會記得帶乖乖桶請你吃。請記得，你所做的事情不會因為逃避而停止被我追究的喔。」

徐巧芯文末不忘嗆聲，「對我就是不講武德」、「加倍奉還，側翼掰掰其他我也會追到底」。

▲▼ 。（圖／徐巧芯臉書）

「無良公關公司」16日發文直言「這篇就是本粉專最後一篇了」，他表示「這次抒發不為什麼，只是告別。山水有相逢，都得走過，無論那是甚麼。無論你們檢討甚麼，那些對與錯都不會再回來了。因為異溫層的那些人，從未與我們分享過同樣的畫面。」

「無良公關公司」文中更向民進黨喊話，「我只有一句話對民進黨說：你們目前不SEXY，那是因為你們對最愛你們的自費1450，都不肯小露個香肩。你們漫無目的的道德堅持即將成為你們的枷鎖，因為沒有人在乎。就算假使明天高虹安被關了，補選還是國民黨會上；誰要你們討人厭。我當然知道這討人厭都是謊言，但你會怎麼說？面對你在乎或最愛你的人，你連好好澄清都沒有，誰還會愛你？」

截稿前，「無良公關公司」已正式關閉臉書粉絲專頁。

▲▼快訊／徐巧芯出手了！提告6親綠粉專5罪「分享、跟著講」都告。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

回顧整起事件，「無良公關公司」今年11月9日於粉專上公開一份文件，內容指稱國民黨策劃找狗仔跟拍他黨候選人，同時要深入各大社群增加選民仇恨值，文件底下還有國民黨台北市長候選人蔣萬安、徐巧芯、立委洪孟楷、李德維等人簽名。

徐巧芯第一時間宣布報警提告，提告對象包括：無良公關、無良公關公司、謝立聖插畫、杜承哲等人，並且預告之後還有約20－30餘人的資料，整理好後會再提到地檢署。徐巧芯強調，「任何分享、附和黑函者，見一個，告一個」、「如果有人敢指名道姓說我自導自演的、釣魚的，也一併會提告」。

徐巧芯日前受訪時表示，目前已向107人提告，包括一個「阿中競辦之不知名人士」，不過需要等官司有一定進展的時候才會把名單逐一地公佈，讓大家知道到底有誰被告了，因為現在不希望讓對方有串證的關係，所以先把名單保密；她也強調，不可能只告1塊錢，她一定是要告要很多錢，可能50萬元之類的。

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關鍵字：

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