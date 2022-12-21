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開炮陳明通是「台大的一顆屎」　賴士葆：該下台啦「褻世褻症」

▲國民黨立委賴士葆21日受訪。（圖／記者許靖騏攝）

▲國民黨立委賴士葆21日受訪。（圖／記者許靖騏攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨「英系」立委羅致政昨指出，前新竹市長林智堅論文案導致民進黨選情逆轉，而國安局長陳明通是選舉破口之一。對此，國民黨立委賴士葆今（21日）開炮，陳明通「褻世褻症」，「他是台大的一顆屎啊」，再不下台，台大就繼續被陳拖累。

賴士葆21日在立法院受訪，媒體詢問，英系立委蔡易餘幫父親、前立委蔡啟芳點名戰犯是民進黨立法院黨團總召柯建銘跟林智堅，羅致政昨廣播中也點名論文案導致選票流失，陳明通應該下台；現在英系立委接連發聲，顯示大家對蔡英文很不滿，但敢怒不敢言嗎？

賴士葆表示，陳明通早就被點名了，「現在是（民進黨）內部的點名」；話鋒一轉，賴開嗆，「陳明通應該下台啦，『褻世褻症（台語：丟人現眼）』，他是台大的一顆屎啊，他再不下台，台大就繼續被他拖累」，陳明通真的好意思這樣子嗎？臉皮比城牆還厚，一皮天下無難事，只是因為有蔡英文挺。

賴士葆呼籲蔡英文，「沒有陳明通，國安局長就找不人嗎？」陳明通有這麼偉大嗎？一個把台大國發所學店化、玷汙台大的前教授，還坐在國安局長位子，蔡英文妳是什麼想的？

賴士葆再批，蔡英文支持度已經跌破4成，不要再迷信於800多萬票，「沒有了啦！妳沒有800多萬票啦，已經減好幾百萬票，妳罩不住陳明通的」。

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