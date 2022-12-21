賴清德首場政見會選三重　侯友宜「很好啊」：可為地方多爭取經費

▲侯友宜出席新北市政會議。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

副總統賴清德同額競選民進黨主席補選，今（21）晚賴陣營規劃「向黨員報告」政見發表會，首站規劃從故鄉新北市三重出發，外界認為此舉動是在針對新北市長侯友宜。對此，侯友宜受訪時表示，「很好啊」，謝謝賴清德願意聽取民意的聲音，但有幾件事很重要，請賴務必協助新北市民。

據指出，賴清德上周登記參加黨主席補選，規劃舉辦「向黨員報告」政見發表會，親自到各縣市與黨員面對面對談，說明民進黨未來願景，在第一線傾聽民意，凝聚黨內士氣與共識民進黨未來方向，盼讓民進黨成為更值得人民信賴託付的政黨，持續壯大台灣。根據議程，晚間除了賴本人將上台致詞，黨籍立委、黨公職貴賓也將與會。

侯友宜稍早出席市政會議後接受媒體問到此事，是否認為賴是針對他？侯回應「很好啊」，表示賴可以為三重很多建設去爭取經費。「三重要蓋一個現代化的市民科技圖書館，約花30億、蘆南蘆北也要大開發，但內政部的手續還停在那裡，且很多的地方基礎建設，也有賴賴清德以副總統的角色幫三重爭取預算、幫三重做好行政協調，讓三重更快速發展」。

侯友宜說，謝謝賴願意聽取民意聲音，相信地方民意代表也會反映這些問題，大家一起讓三重更好、更棒，但是剛剛講的那幾件事情很重要，需要賴幫忙。

