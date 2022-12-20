▲沈富雄分析台灣民意基金會最新民調五大亮點。（圖／ETtoday資料照）

記者江采蓁／綜合報導

台灣民意基金會20日公布最新民調，針對2024總統大選潛在人選，呼聲極高的國民黨新北市長侯友宜、民進黨副總統賴清德與身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，支持率分別為38.7%、29.0%、17.8%。對此，民進黨前立委沈富雄點出，這份民調中有五個值得注意的地方，透露賴清德的「救命之道」就是，總統蔡英文要愛台甚於愛黨，愛黨甚於愛自己，趕快組一個下詔罪己的「懺悔內閣」。

沈富雄表示，根據先前《ETtoday新聞雲》的民調，支持度為侯友宜35.4％、賴清德29.4％、柯文哲23.2％，他當時推論，2024國民黨不用怕柯文哲，從此一路「棄柯歸侯」。對比台灣民意基金會的民調，柯文哲的得票率少了5.6%，侯友宜多5.0%，賴清德幾乎紋風不動，完全一如他所料，但針對這份民調，有五個值得注意的地方。

沈富雄指出，第一，除了賴清德的本命區台南市外，侯友宜在各分項都領先，他大讚「很強！」第二，侯友宜在總分及中間選民分項上雙雙領先，表示最後贏得選舉的可能性大，他分析，像黃珊珊在中間選民分項上領先，但總分落後，最後還是敗選，但總分領先但中間選民分項落後的例子甚為少見；第三，直到2024投票日都不會發生棄保，民眾黨和柯文哲屬性偏藍，與排名暫居第二的賴重疊度不大，在柯文哲一路萎縮的過程中，藍綠各自歸隊，但歸藍比歸綠的多，他推測，明年接近投票日時，柯文哲的支持度可能掉在10±2%。

沈富雄點出，第四，侯友宜在黨內深藍小眾雖仍有雜音，但與賴清德、柯文哲三腳督時，對國民黨支持者的凝聚力高達79%，不輸賴對民進黨的80%；第五，藍營板塊近日已兩度超越綠營。這與這次民調的結果大大有關，也是侯友宜的大好消息。他最後提到，賴清德的「救命之道」就是，蔡英文要愛台甚於愛黨，愛黨甚於愛自己，趕快組一個下詔罪己的「懺悔內閣」。