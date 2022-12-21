　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

媽寶男友無套秒射「我媽指使的」：懷孕沒差我家養！超扯行徑曝

▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲男友事後稱「我媽指使我做的」。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

如果沒有計畫要生小孩，發生性行為都會做好安全措施，一名女網友表示，跟男友交往3年，畢業後男友媽媽一直催促結婚想抱孫，但她認為還太早，加上男友是個月光族，經濟狀況不穩定，前幾天兩人發生關係，男友不僅不戴套，還射在裡面，事後男友稱「是我媽叫我做的」，媽寶行徑讓原PO超火大。

女網友在Dcard上發文，畢業後在科技公司上班，月薪5萬元，男友則在家裡的鋼鐵加工廠上班，月薪3萬元，自從畢業後，男友媽媽就催促兩人結婚，希望可以快點抱孫，但原PO認為太早，而且男友是個月光族，「租屋的地方都是我在支付外，每個月常常還要借錢給他周轉」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

前幾天兩人發生關係，套套剛好用完了，男友答應快射時會拔出來，但男友卻說話不算話，「才不到一分鐘就忍不住弄在裡面，我連推開他的時間都沒有」，男友甚至還說「真的懷孕沒差，我家養得起~不用怕啦」。

腳趾頭,腳底板,睡覺,睡眠,腳（圖／達志／示意圖）

▲男友爸媽非常想要抱孫。（圖／達志／示意圖）

原PO擔心懷孕，買了事後藥吃，副作用讓她吐又發冷、頭暈，冷戰了好幾天，男友主動向她道歉，「他說會這麼做，是因為他媽媽指使的，叫他做的時候一定要趁我不注意，弄在裡面讓我懷孕，因為他爸媽非常想要抱孫」。原PO又氣又難過，並不是不想和對方結婚，但工作才剛步入跑道，還有很多想做的事情，「他這樣的行為真的讓我很不舒服」。

貼文一出，網友也超火大，「這男的根本『蝦王』，沒能力養孩子還敢亂生，難不成以後家裡缺錢，還要哭著跟他媽要嗎？」「他媽完全沒在尊重妳，就是把妳當生育機器而已，這種長輩感覺就會亂教小孩，有夠爛」、「快逃呀，男友媽寶就夠扯了，重點是他媽媽還很自私又強勢，懷孕是何等重大事情，同樣為人父母，竟然教兒子做這種事」。

►►►「萬歲牌堅果」隨行包　44包只要900元！超殺優惠1次看

ET快訊
女星媽媽突入院動刀！　「取消行程急奔病房」黃子佼幫集氣
快訊／賴清德首場政見發表會登場　千人喊「民進黨加油」
校長摸進女宿想壞壞！被女學生圍毆「打到求饒」影片曝光
冬至6生肖運勢好到擋不住　第1名財運爆棚一路旺到明年
男X光檢查「直腸塞一戰未爆彈」　醫院急疏散
快訊／郭台銘嘆無BNT　上海復星發聲明：未來訂單可換次世代疫
瑪莎惡少不只痛毆男大生　曾助陣抄球棒砸車「害人下巴骨折」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中女沒買發熱褲遭老闆罵「爛人」！價格曝光一票人驚呆：真敢賣

媽寶男友無套秒射「我媽指使的」：懷孕沒差我家養！超扯行徑曝

中天評論政策遭罰3次萬「法院撤銷」免繳160萬　NCC：一定上訴

新北「藍藍路」害4騎士慘摔！機車族怒了：走路都會滑　交通局回應

被朋友叫成「肉便器」！男友1冷漠回應…妹子心痛　千人看傻眼

冬至6生肖運勢好到擋不住　第1名財運爆棚一路旺到明年

差點睡過頭！OL趕上班「胸前涼涼的」被男同事狂盯　結局更崩潰

快訊／郭台銘嘆無BNT　上海復星發聲明：未來訂單可換次世代疫苗

上海復星只台灣一個買家！薛瑞元曝疑點「不懷疑郭董愛國情操」

慶祝台中購物節破300億　經發局長報佳音：12／28加碼抽百萬現金

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

火雞肉飯老闆心算結帳 機關槍嘴速以為唱RAP

許光漢再扮高中生「握緊拳頭」　施柏宇嘴甜柯佳嬿虧：有夠官方

5萬法國球迷迎接英雄回家　球員嗨翻！姆巴佩笑不出來

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

快跑啊！聽媽說要擠尿　癱瘓貓2腳滑行高速逃走

用穀物排出梅西、姆巴佩畫像　藝術家：兩個都是偉大的球員

台中女沒買發熱褲遭老闆罵「爛人」！價格曝光一票人驚呆：真敢賣

媽寶男友無套秒射「我媽指使的」：懷孕沒差我家養！超扯行徑曝

中天評論政策遭罰3次萬「法院撤銷」免繳160萬　NCC：一定上訴

新北「藍藍路」害4騎士慘摔！機車族怒了：走路都會滑　交通局回應

被朋友叫成「肉便器」！男友1冷漠回應…妹子心痛　千人看傻眼

冬至6生肖運勢好到擋不住　第1名財運爆棚一路旺到明年

差點睡過頭！OL趕上班「胸前涼涼的」被男同事狂盯　結局更崩潰

快訊／郭台銘嘆無BNT　上海復星發聲明：未來訂單可換次世代疫苗

上海復星只台灣一個買家！薛瑞元曝疑點「不懷疑郭董愛國情操」

慶祝台中購物節破300億　經發局長報佳音：12／28加碼抽百萬現金

行政院明拍板證交法修法　證券業者內控疏失最高罰600萬

宮廟「嬰幼兒收驚人數」暴增！　賴銘偉給爸媽1提醒：也要注意

台中女沒買發熱褲遭老闆罵「爛人」！價格曝光一票人驚呆：真敢賣

泰國軍艦沉船仍23人失蹤　海軍將定位軍艦位置

輸出入聯誼會會員大會剖析全球政經大趨勢　找見識、尋謀斷

跨海蓋度假村！　信義再砸3.2億買馬國7.7萬坪地

快訊／賴清德首場政見發表會登場　千人喊「民進黨加油」

賈永婕：外套口袋找到什麼？意外釣出「暖心事跡」網感動：謝謝妳

林益全送暖做公益　下場陪小朋友打樂樂棒

媽寶男友無套秒射「我媽指使的」：懷孕沒差我家養！超扯行徑曝

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

明「冬至」別愛愛　5禁忌一次看

冬至來了！「這生肖」財運翻旺　一路賺到2023

升主治醫師第1天他跳樓！醒來四肢癱瘓

LINE聖誕過年貼圖「免費1鍵下載」！29款超萌

今轉雨降6℃！越晚越冷「連4天探6度」

找妹子約砲遇到「兄弟女友」　他一試探心酸了

1歲男童「吞掉水晶寶寶」　體內吸水瘋狂膨脹！

快訊／郭台銘回擊指揮中心：上周才問過北醫

兒拿鐵餐具戳插座倒地　母怒飆店員：12歲懂什麼

陸瘋搶退燒藥！台大醫「一瓶70元飆近2萬」

害力行國小學童喝餿水只罰2.6萬　家長怒「罰款我出，餿水你喝」

網購電鍋鍋蓋凹了！他申請換貨結果更崩潰

畫面曝光！無票旅客暴打2站務員　台鐵硬起來「協助法律究責」

男友無套秒射　辯「我媽叫我這麼做」　

更多熱門

相關新聞

機場報到「1原因不能飛」！人妻慘噴4900元

機場報到「1原因不能飛」！人妻慘噴4900元

隨著國境解封，大家等不及出國玩樂，一名女網友表示，與老公前往印尼旅遊，在桃園機場報到時，卻被告知「護照效期未滿6個月，無法入境行程國家」，原PO緊急聯絡外交部，準備好需要的文件，花了4900元，在4小時內換了新護照順利出境，但慘痛的教訓也讓原PO感嘆「課金的費用真的超貴！」

洗澡10分鐘「被超摳男友關瓦斯」　OL神反擊

洗澡10分鐘「被超摳男友關瓦斯」　OL神反擊

女工程師月薪6萬「工作到人格扭曲」想逃

女工程師月薪6萬「工作到人格扭曲」想逃

冒名嗆「教授有問題」！學長仍揪被出GG

冒名嗆「教授有問題」！學長仍揪被出GG

包包裝不下環保杯！一票人都推「簡單1物」

包包裝不下環保杯！一票人都推「簡單1物」

關鍵字：

月光族無套性行為Dcard媽寶

讀者迴響

熱門新聞

12女大生集體失蹤！　竟淪林森北「樓鳳」籌學費

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

捕獲野生林志玲吃火鍋！老闆陪聊一晚認不出

明「冬至」別愛愛　5禁忌一次看

考不好被罵！醫科女殺母分屍：我打敗了怪物

冬至來了！「這生肖」財運翻旺　一路賺到2023

孫生分手2週被瘋猜「交14萬新女友」！

大飛分手楊晨熙「是他先提的」　曝9年情斷主因

妻確診買不到退燒藥！尪冰箱翻到離世女兒送上禮物

升主治醫師第1天他跳樓！醒來四肢癱瘓

新光三越桃園大有店明年2月收攤

邱宇辰被爆分手女友「牽新車又換伴」

男團成員爆11年婚變！

LINE聖誕過年貼圖「免費1鍵下載」！29款超萌

冬至後衰神降臨！2生肖「錢財恐被騙光」　命理師：小心了

更多

最夯影音

更多
梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄
周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

火雞肉飯老闆心算結帳 機關槍嘴速以為唱RAP

火雞肉飯老闆心算結帳 機關槍嘴速以為唱RAP

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面