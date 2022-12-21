媽寶男友無套秒射「我媽指使的」：懷孕沒差我家養！超扯行徑曝

▲男友事後稱「我媽指使我做的」。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

如果沒有計畫要生小孩，發生性行為都會做好安全措施，一名女網友表示，跟男友交往3年，畢業後男友媽媽一直催促結婚想抱孫，但她認為還太早，加上男友是個月光族，經濟狀況不穩定，前幾天兩人發生關係，男友不僅不戴套，還射在裡面，事後男友稱「是我媽叫我做的」，媽寶行徑讓原PO超火大。

女網友在Dcard上發文，畢業後在科技公司上班，月薪5萬元，男友則在家裡的鋼鐵加工廠上班，月薪3萬元，自從畢業後，男友媽媽就催促兩人結婚，希望可以快點抱孫，但原PO認為太早，而且男友是個月光族，「租屋的地方都是我在支付外，每個月常常還要借錢給他周轉」。

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前幾天兩人發生關係，套套剛好用完了，男友答應快射時會拔出來，但男友卻說話不算話，「才不到一分鐘就忍不住弄在裡面，我連推開他的時間都沒有」，男友甚至還說「真的懷孕沒差，我家養得起~不用怕啦」。

▲男友爸媽非常想要抱孫。（圖／達志／示意圖）

原PO擔心懷孕，買了事後藥吃，副作用讓她吐又發冷、頭暈，冷戰了好幾天，男友主動向她道歉，「他說會這麼做，是因為他媽媽指使的，叫他做的時候一定要趁我不注意，弄在裡面讓我懷孕，因為他爸媽非常想要抱孫」。原PO又氣又難過，並不是不想和對方結婚，但工作才剛步入跑道，還有很多想做的事情，「他這樣的行為真的讓我很不舒服」。

貼文一出，網友也超火大，「這男的根本『蝦王』，沒能力養孩子還敢亂生，難不成以後家裡缺錢，還要哭著跟他媽要嗎？」「他媽完全沒在尊重妳，就是把妳當生育機器而已，這種長輩感覺就會亂教小孩，有夠爛」、「快逃呀，男友媽寶就夠扯了，重點是他媽媽還很自私又強勢，懷孕是何等重大事情，同樣為人父母，竟然教兒子做這種事」。

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