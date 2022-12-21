扛行李機場報到「1原因不能飛」！人妻愣　慘噴4900元：血的教訓





▲出國前要記得檢查護照效期。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

隨著國境解封，大家等不及出國玩樂，一名女網友表示，與老公前往印尼旅遊，在桃園機場報到時，卻被告知「護照效期未滿6個月，無法入境行程國家」，原PO緊急聯絡外交部，準備好需要的文件，花了4900元，在4小時內換了新護照順利出境，但慘痛的教訓也讓原PO感嘆「課金的費用真的超貴！」

原PO在Dcard上發文，在機場報到時，老公因為護照效期低於6個月，不能入境行程國家，當時是晚上6時30分，她想起「吳敦義金孫條款」事件，可以現場辦理護照，兩人跑到櫃檯諮詢，於是櫃檯小姐請原PO聯絡外交部人員，「取消的護照辦理是護照過期的，如果是未滿6個月還可以辦理」。

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準備好需要的文件，原PO迅速前往指定地點辦理，2吋照片2張、舊護照、身份證、費用4900元，順利辦理完成後，也趕上晚上10時20分的飛機。原PO坦言，當下超緊急，認為錢能解決的事都是小事，也提醒大家，記得注意護照有效日期，盡早到外交部換發，「課金的費用真的超貴，血的教訓」。

▲花了4900元緊急辦理新護照。（示意圖／資料照）



貼文一出，不少網友恍然大悟，「頭一次知道有些國家護照要六個月才能入境」、「兩年前飛宿霧也要，還好在飛之前有發現趕快補辦」、「我這次是去越南，剛剛有去查了居然也要至少半年耶」、「新加坡、印尼都有規定」、「美國有強制要求，沒有連機票都拿不到」、「其實蠻多國家都要的，只是看抓的嚴不嚴而已」、「錢能解決的真的都還算小事情，下次注意點就好」。

根據外交部領事事務局公告，換發護照每本新臺幣1300元，一般申辦換發，於受理4個工作天（不含例假日）後領取，若要提前1個工作天領取，加收300元；提前2個工作天領取，加收600元；提前3個工作天領取，加收900元。若是遺失補發，則於受理後5個工作天領取。

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