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全台夏轉冬！周末濕冷急降溫　下周更強挑戰寒流

低溫,寒流,下雨,冬天,冷氣團（圖／記者周宸亘攝）

▲周末轉濕冷。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，今天（14日）、周五暖如夏天，周末氣溫遽降轉濕冷；下周二下午起另一股更強的冷空氣抵達，有挑戰入冬第一波「寒流」（台北氣象站低於10度）的機率。

中央氣象署預報員劉宇其接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天、周五天氣較穩定，僅東半部有零星短暫雨，各地高溫可來到26-29度；周六鋒面通過加上冷氣團南下，北部、東半部和中南部山區降雨機率提高，氣溫由北而南明顯下降，預計冷氣團影響周日最明顯，北部整天冷，低溫有機會13度，高溫也不超過15度，其他地區溫差較大。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

劉宇其說，下周一到下周二白天氣溫稍回升，北部高溫可到19、20度；周二下半天另波冷氣團南下，這波強度比較強，有機會達到強烈冷氣團強度，預計下周三、下周四最冷，北部低溫有機會11度，不排除空曠地區接近10度，其他地區則是11-13度。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今天、周五受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，中南部晨間易有局部霧，東半部偶有零星飄雨的機率，氣溫續升，白天暖熱如夏、早晚涼。

吳德榮分析，周六起入冬以來最強的極地大陸氣團向東南東移動，冷空氣主要侵襲華中以北及日韓，其邊緣仍影響台灣，周六北部、東半部有局部短暫雨，北台氣溫驟降，愈晚愈濕冷，中南部氣溫亦下降。

吳德榮提醒，周日北台濕冷，中南部白天涼、早晚冷，最新各國模式模擬略調強，已有大陸冷氣團的強度，並有挑戰強烈大陸冷氣團的機率，北台灣部分都會區的最低氣溫大約可降至12度左右，部分平地最低氣溫則可降至10度左右。

吳德榮指出，下周一白天至下周二上午有短暫空檔，降雨暫歇、氣溫略升；下周二下午至下周四另一股更強的冷空氣抵達，有挑戰入冬第一波寒流的機率，模式模擬持續調整中，應密切觀察，不可小覷。

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