華北黃淮最低氣溫將「跌破歷史極值」　多地降溫達14℃以上

▲華北黃淮多地區近期受到寒流影響，持續低溫甚至暴雪。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸中央氣象台1（13）日06時持續發布寒潮黃色預警，寒流已開始影響新疆，今晨新疆北部出現大幅降溫，而後寒潮會自西向東、自北向南影響中東部地區。這次寒流影響範圍廣、降溫幅度大，氣象台也呼籲當地民眾要注意保暖。

據《閩南網新聞》報導，預計，12月13日至16日，一股強寒潮將自新疆開始，自西向東、自北向南影響中國，大部分地區將先後出現4～6級偏北風，氣溫隨之下降8～12℃，西北地區、內蒙古中西部、華北西部及江南、華南北部、貴州等地的部分地區降溫可達14℃以上。新疆山口地區有9～10級、陣風12～13級大風，東部和南部海區有6～8級、陣風9～10級大風。

▲▼華北、黃淮北部等地的部分地區最低氣溫將接近或跌破歷史同期極值。（圖／翻攝自微博）

報導指出，17日早晨最低氣溫0℃線可南壓至貴州南部和江南北部一帶，零下10℃線位於黃淮北部至秦嶺一帶。華北、黃淮北部等地的部分地區最低氣溫將「接近或跌破歷史同期極值」。

其中，12月13日08時至12月15日08時，新疆、內蒙古西部和中部、甘肅、寧夏、青海、陝西北部、山西西部等地將出現8～12℃降溫，甘肅、寧夏、內蒙古河套地區、陝西北部局地「降溫可達14℃以上」。