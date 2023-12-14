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台灣被大陸冷高壓「掃到邊」　鄭明典示警：將會有明顯降溫

▲鄭明典貼出地面天氣圖。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

▲鄭明典貼出地面天氣圖。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

記者李宜秦／台北報導

周六大陸冷氣團南下，各地氣溫驟降，低溫下探13度，前中央氣象局長鄭明典貼出地面天氣圖並指出，台灣被大陸冷高壓「掃到邊」，但仍會有明顯降溫。

鄭明典今日貼出地面天氣圖，他表示，「大陸冷高壓完全移入天氣圖分析範圍，中心最高氣壓1072百帕，還不算極端的高，但已經算是少見的高了！」

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鄭明典表示，「台灣緯度低，只會是被掃到邊，但還是會有明顯降溫。」

中央氣象署預報員張承傳表示，周六鋒面通過、冷氣團南下，北台灣一早20度持續下降到14度，中部、花蓮降溫幅度也較大，早上21到22度、晚上剩下16到17度，南部、台東降溫幅度相對較小。

周日是最冷的時間點，早晚中部以北、東北部13到15度，其他地區15到17度，北台灣整天都只有13到15度，非常寒冷，白天中部、花東17到21度，南部也是20度左右。周末兩天北部、東部有短暫雨，中南部山區零星雨。

下周一清晨較冷，白天冷氣團減弱，溫度稍微回升，只有東部有局部雨。周二下半天另一波冷氣團南下，強度更強、影響時間更久，台北站溫度約11度，冷空氣可能持續影響到周五。北部、東部有局部降雨。冷空氣強度仍要持續觀察，若是台北站低於或等於10度，就達到寒流等級。

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