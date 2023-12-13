周末暴跌16度！全台成「凍番薯」又下雨　下周還有強烈冷氣團來襲

▲周末全台都相當寒冷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

明後兩天的天氣晴朗穩定，各地暖熱，高溫上看29度。周六鋒面及大陸冷氣團影響，北台灣從一早的20度持續下降到14度，周日是最冷的時間，中部以北、東北部只有13度。下周一短暫回溫，下周二下半天又一波強烈大陸冷氣團南下，影響時間可能持續到下周五，台北測站溫度11度，冷空氣強度有望挑戰寒流等級。

中央氣象署預報員張承傳表示，明後天各地晴到多雲，白天26-29度，早晚18-21度，西部日夜溫差比較大，東部有零星雨。

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▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

周六鋒面通過、冷氣團南下，北台灣一早20度持續下降到14度，中部、花蓮降溫幅度也較大，早上21-22度、晚上剩下16-17度，南部、台東降溫幅度相對較小。

周日是最冷的時間點，早晚中部以北、東北部13-15度，其他地區15-17度，北台灣整天都只有13-15度，非常寒冷，白天中部、花東17-21度，南部也是20度左右。周末兩天北部、東部有短暫雨，中南部山區零星雨。

下周一清晨較冷，白天冷氣團減弱，溫度稍微回升，只有東部有局部雨。周二下半天另一波冷氣團南下，強度更強、影響時間更久，台北站溫度約11度，冷空氣可能持續影響到周五。北部、東部有局部降雨。冷空氣強度仍要持續觀察，若是台北站低於或等於10度，就達到寒流等級。