接見美國眾議院訪團　蔡英文喊話支持台灣參與「印太經濟架構」

▲總統接見「美國聯邦眾議員匡希恆訪問團」。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文20日上午接見「美國聯邦眾議員匡希恆（John Curtis）訪問團」。蔡表示，台灣將繼續與美國及理念相近的夥伴共同合作，確保印太區域的穩定和繁榮，請美國國會的好朋友繼續支持各項強化台灣安全的議案；並盼透過「台美21世紀貿易倡議」和美國洽簽高標準的貿易協定，作為區域的良好示範。她也請訪團議員持續支持台灣參與「印太經濟架構」（IPEF），台灣有信心能為區域經貿發展做出更多貢獻。

蔡英文致詞時表示，訪團眾議員都是在美國國會力挺台灣的好朋友，訪賓在聖誕節前夕專程來訪，以行動展現對台灣的支持，她要代表台灣人民表達誠摯感謝，也預祝佳節愉快。

蔡英文也藉此機會感謝美國國會長期以來對台灣的支持，尤其美國眾議院和參議院陸續通過支持台灣軍購的《國防授權法案》，「不論是對法案的支持或是公開聲援，都實現對台灣的安全承諾，協助台灣守護民主」。

蔡英文指出，面對全球威權主義擴張，台灣將繼續與美國及理念相近的夥伴共同合作，確保印太區域的穩定和繁榮，也請美國國會的好朋友繼續支持各項強化台灣安全的議案。

蔡英文說，訪團議員非常關注能源及氣候變遷議題，也非常感謝支持台灣參與「聯合國氣候變化綱要公約」。這幾年來，台灣一直在加速再生能源的發展進度。為了落實2050淨零排放目標，我們在今年3月已經公布路徑圖，預計年底也會提出「12項關鍵戰略」具體行動方案。

蔡英文表示，台灣和美國在這兩項重要議題上，有許多合作空間，期待和美國一起努力，協助區域國家強化因應氣候變遷的韌性，也共同推動再生能源的發展。

蔡英文指出，在經貿方面，上個月「台美21世紀貿易倡議」已經順利完成首輪會議。希望透過這個倡議和美國洽簽高標準的貿易協定，作為區域的良好示範。她也請訪團議員持續支持台灣參與「印太經濟架構」，有信心台灣能為區域的經貿發展，做出更多貢獻。

隨後，匡希恆議員致詞時表示，40年前曾來台傳教時，台灣與今日非常不同，適逢《中美共同防禦條約》終止，兩國外交關係轉變，也通過了《台灣關係法》，那對台美關係來說，雖然是非常艱困的時期，但台灣人民的熱情讓他十分感動。

匡希恆議員提到，當他初次到台灣時，台灣還不是一個民主國家，如今已發展成強健及蓬勃的民主體制，並經歷了7次總統直選，他也要恭喜總統。當時的台灣還沒有高鐵，也出口了很多聖誕燈到美國；反觀今日，台灣則是供應晶片到全世界各地。如果只是逐日觀察變化，是很難看到全局的；但在睽違40年再次回到台灣，他清楚見證台灣的進步以及繁榮。