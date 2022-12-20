郭台銘爆昔買BNT內幕　賴士葆轟：蔡政府會不會反躬自省？

▲台大癌醫創辦人郭台銘。（圖／記者廖婕妤攝）

記者崔至雲／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘19日透露日前採購BNT疫苗的內幕，並指執政當局並未「把人民的生命作為第一優先」，這段談話曝光在網路上引起熱議。對此，國民黨立委賴士葆表示，數位時代更鮮明的印記就是走過必留下痕跡，時光不可逆轉，所有官員的言行都留下無法抹滅的紀錄。「選戰結束，蔡政府不願檢討。郭台銘的談話不知會不會讓政府謙卑的反躬自省？」

賴士葆指出，選舉結束，不會影響投票行為，大家可以心平靜氣的將真相攤開，不知可否改變蔡政府對挺高端、擋疫苗的認知？是否對錯誤的決策導致很多寶貴的生命喪失感到愧疚？

賴士葆說，去年面臨救苦救難、人命關天的時刻，眼看著疫情大爆發，死亡人數一直增加，政府買不到疫苗，衛福部沒有苦民所苦，卻不停的要永齡、慈濟、台積電補公文、補證件，沒完沒了，民意都炸鍋了，最後他們求見蔡英文，得到蔡英文的「恩准」才得以放行引進BNT，這是全台灣的民眾眼見為憑的事情，政府說沒有擋疫苗，BNT進來還邀功讓民眾更加氣憤。

賴士葆回顧，陳時中在選戰過程也再三澄清沒有擋疫苗，蔡政府堅持相信台灣防疫世界第一，最後民眾用選票回應他，不知會不會讓活在異溫層的陳時中從仇恨值高的氛圍中頓悟？

「郭台銘不是第一個倒帶回憶疫苗採購過程的人，之前慈濟執行長有感而發還原採購的諸多攔阻，竟被綠營側翼網軍圍剿打成中共同路人」。賴士葆怒，蔡政府將疫苗相關資料封存30年，然而民眾不會忘記蔡政府很多錯謬的疫情相關政策。選戰結束，蔡政府不願檢討。郭台銘的談話不知會不會讓政府謙卑的反躬自省？