郭台銘開轟：BNT在蔡英文「恩准之下」進來！　她一聽氣瘋了

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘開轟：BNT在蔡英文「恩准之下」進來！　李艷秋一聽氣瘋了

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲郭台銘19日痛批菜政府「沒把人命放第一」。（圖／翻攝自臉書／郭台銘）

記者邱晟軒／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘昨（19日）談起購買BNT疫苗時遭遇重重困難，讓他感嘆執政者未把人民生命作為第一優先，直言「若可以早進來2個月，我們死亡人數可以大大減少」。對此，資深媒體人李艷秋表示，「選舉結束，郭台銘說重話了」，她認為2024的選擇很簡單，誰承諾公佈真相，追查貪腐，就投給誰。

郭台銘昨天出席台大癌醫中心分院4週年院慶，受訪時談到當初購買BNT疫苗時遭遇重重困難，讓他覺得執政當局「並沒有把人民生命作為第一優先」，更表示當年幫忙採購疫苗的時候，「有幸德國的生意夥伴認識BNT老闆，才有把握買到1500萬劑」，自己和慈濟在提出想購買疫苗時，BNT也大力幫忙。

郭台銘還提到，「BNT在蔡英文總統的恩准下，讓疫苗可以辛苦的進來，若可以早進來2個月，死亡人數可以大大減少。」

▲▼郭台銘深夜悼念亡妻　發文談人生最大遺憾：救不回愛人與家人。（圖／翻攝自臉書／郭台銘）

「選舉結束，郭台銘說重話了」，李艷秋今天在臉書發文指出，郭董的話很重，證實當初民間買BNT，執政的民進黨確實設下艱難的障礙，至少擋了兩個月，當時因新冠死亡的已有800多人，如果疫苗早點到，至少可以救回部分人命，所以郭董感慨，執政者沒有把人命放在第一優先。

李艷秋表示，「那我們要問的是，有什麼東西寧可犧牲人命也在所不惜呢？為什麼要擋疫苗呢？政府宣傳說，BNT是上海藥廠做的，事後證明根本是鬼話，擋住BNT只有一個可能：因為高端還需要時間，BNT一來，高端要趕上就更難了；但為什麼府院黨鐵了心『給我高端，其餘免談？』寧可犧牲人命，也要等高端？」

▲桃園市擴大疫苗施打第二日，醫護人員為長者施打疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲醫護人員為長者施打疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

李艷秋質疑，蔡總統又為何「恩准」三個民間單位買BNT？很簡單，因為拖不下去了，高端遲遲沒有進展，死亡人數不斷增加，雖然是被逼得不得不放行，但仍然要擺出一副高高在上的王者姿態，其實根本是想掠奪民間單位的善舉美意，成為自己王冠上的珠寶。即便她點頭恩准，府院黨暗中仍在設路障，想必郭董是吃盡了苦頭。

李艷秋指出，最敏感的問題就是，8000多億防疫預算怎麼用的？這水太深了，有許多文件要封存30年，到底在保護誰？圖利誰？非得要等這些人作古了才能揭露？

李艷秋感嘆，民進黨告訴大家，你會失去親人，是因為新冠肺炎，沒有疫苗，是因為中國阻擋，他們吃定台灣人健忘，只要挑起仇中的情緒，親人離去的痛，無法告別的遺憾，等待疫苗的焦慮都會淡去，然而我們真的這麼不在乎，願意等30年嗎？我們真的這麼卑微，可以容忍他們荷包滿滿，逍遙一輩子，不必接受法律制裁嗎？2024的選擇很簡單，誰承諾公佈真相，追查貪腐，就投給誰。

▲總統蔡英文親上火線說明疫苗進度與防疫工作▼ 。（圖／翻攝直播）

▲鄭麗文痛批，高端一跌停，蔡英文親上火線澄清沒炒股。（圖／翻攝直播）

另外，國民黨立委鄭麗文也在臉書發文表示，記得2021年8月，時任衛福部長的陳時中宣稱，自己也很急，全台比他急的不會超過10人，還說每3天都會夢到一次？當時疫苗荒，針對能先打到疫苗的人，面對「第二類官員」人數解壓縮、不斷擴增，公平性等問題也都沒看執政黨說清楚！

鄭麗文指出，執政黨面對缺快篩、搶疫苗、排口罩這些和防疫相關的事情時，「又有什麼時候看到他們急了？有啦！高端股票跳水跌停的時候，馬上就看到蔡英文親上火線澄清沒炒股」。

鄭麗文強調，郭董這一番話，完全扯掉了執政黨的遮羞布，全國上下都已經對執政黨的好感度大幅下降，仇恨值不斷飆升。她納悶，「難道政府到現在還沒有檢討出原因嗎？」、「全台百姓到底會相信郭董，還是相信將敗選的原因歸咎到數位中介法沒通過的執政黨？」

▼永齡／鴻海、台積電、慈濟購買BNT疫苗，2021年9月2日首批抵台（圖／指揮中心提供）

▲▼首批BNT疫苗共計93萬劑，已於今(2)日上午7時抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。（圖／指揮中心提供）

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郭台銘蔡英文BNT高端

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