郭台銘嘆「買BNT遇重重困難」　藍委轟蔡英文：不需要出來說清楚嗎？

▲台大癌醫創辦人郭台銘。（圖／記者廖婕妤攝）

記者崔至雲／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨（19日）談起購買BNT疫苗時遭遇重重困難，讓他感嘆執政者「沒有把人民生命作為第一優先」。對此，國民黨立委鄭麗文怒批，「蔡英文還不需要出來跟全國人說清楚嗎？」。郭這番話，扯掉了執政黨的遮羞布，全國上下對執政黨的好感度大幅下降，仇恨值不斷飆升，難道政府到現在還沒有檢討出原因嗎？沒有感覺嗎？

郭台銘昨天出席台大癌醫中心分院4周年院慶，在接受採訪時表示，推動癌症醫療的工作花了他很多時間，同時也談到當初購買BNT疫苗時遭遇重重困難，讓他覺得現在的執政當局並沒有把人民生命作為第一優先。

郭台銘更表示，當年幫忙採購疫苗的時候，有幸德國的生意夥伴認識BNT老闆，才有把握買到1500萬劑，自己和慈濟在提出想購買疫苗時，BNT也大力幫忙，而在蔡英文的恩准下，讓疫苗可以辛苦的進來，若可以早進來2個月，死亡人數可以大大減少。

鄭麗文提出疑問，蔡英文的恩准下？為什麼買BNT需要恩准？怎麼會有需要恩准疫苗才進來的情況？還記得2021年8月，時任衛福部長的陳時中還說，自己也很急，全台比他急的不會超過10人，還說每3天都會夢到一次？當時疫苗荒，針對能先打到疫苗的人不斷擴增，公平性等問題也都沒看執政黨說清楚！所以比陳時中急的是千萬沒打疫苗的人好嗎？

鄭麗文批，執政黨在面對缺快篩、搶疫苗、排口罩這些和防疫相關的事情時，又有什麼時候看到他們急了？「有啦！高端股票跳水跌停的時候馬上就看到蔡EE親上火線澄清沒炒股」。

鄭麗文指出，郭董這一番話，完全扯掉了執政黨的遮羞布，全國上下都已經對執政黨的好感度大幅下降，仇恨值不斷飆升，難道政府到現在還沒有檢討出原因嗎？沒有感覺嗎？還是真的跟電視廣告演的一樣，孫女都輾到阿嬤的腳了，阿嬤你怎麼沒感覺？

鄭麗文強調，全台百姓到底會相信郭董，還是相信將敗選的原因歸咎到數位中介法沒通過的執政黨？不論如何，真的很感謝慈濟、台積電和鴻海，千辛萬苦、越過重重阻礙買到了BNT疫苗，讓台灣人民通通都有疫苗打。

