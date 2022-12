法媒揭「梅西進球違規」證據遭官方打臉！　IFAB：不影響結果

▲梅西在延長賽攻入第3分。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

阿根廷睽違36年在卡達世界盃擊敗法國,成功捧回冠軍寶座。不過卻有法國媒體指出,阿根廷在延長賽下半場時,踢進的第3分應該被判無效,因為當時替補席球員「嗨到違規」跑入場內。不過,國際足球協會理事會(IFAB)認為,這並沒有違規,直接打臉法媒。

阿法之戰延長賽上半場雙方無所斬獲,下半場第108分鐘,阿根廷第一波射門被擋下,靠著梅西迅速補射破網,將比數超前為3比2。但法國媒體《隊報》(L'Equipe)率先披露,VAR畫面清楚可見這顆球通過底線以前,板凳區就有至少2名阿根廷球員興奮到跨過邊線,雙腳完全踏進場內。

For the record according to the rules Messi 2nd goal shouldn't have stood after 2 Argentina's extras were on the pitch during play... but of course the 4th official (who reports even a whisper from the bench to the referee) ignored this. pic.twitter.com/bS5on8RL42