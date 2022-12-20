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社會 社會焦點 保障人權

專偷大安區精品店！慣竊用噴燈燒門入侵　多次變裝還是栽了

記者張君豪／台北報導

一名鄭姓慣竊（男性44歲、竊盜、毒品前科）從今年7月起以噴燈破壞商家玻璃大門方式，連續入侵台北市大安區知名精品店、珠寶店；其中一家專營名牌精品店被偷走大批名牌包、高價服飾，業者報警估計財損超過新台幣50萬元，警方獲報後調閱監視器，鎖定有竊盜前科的鄭男涉案，鄭男經常變裝、甚至徒步在公園逗留意圖規避警方查緝，但仍遭警方鎖定逮捕。

▲連續在北市大安區爆竊兩家精品店珠寶行的鄭嫌遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲連續在北市大安區爆竊兩家精品店珠寶行的鄭嫌遭警方逮捕。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

▲連續在北市大安區爆竊兩家精品店珠寶行的鄭嫌遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方調查，鄭男擅長闖空門，從今年7月起他以翻牆鑽入廁所氣窗方式，入侵大安區仁愛路一精品服飾店，搜掛店內11個名牌包及數件高價服飾，業者隔天發現店內遭竊後報警求助。

8月間鄭嫌異想天開，持噴燈加熱珠寶店門口的玻璃大門，入侵店內打算搜刮高價金飾珠寶，但因珠寶店打烊前，業者都會把高價珠寶收到保險箱內存放，導致鄭嫌空手而歸，鄭男擔心驚動保全系統匆匆離去，業者商店大門無端遭破壞，損失約在1萬多元之譜。

▲連續在北市大安區爆竊兩家精品店珠寶行的鄭嫌遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方事後擴大調閱監視器比對兩案，確定慣竊鄭男身分，轄區敦化南路派出所8月緊急向台北院檢申請搜索票、拘票，趕赴桃園鄭男住處將他拘提到案，並順利起獲贓物名牌包和高價服飾，另外並在鄭男住處找到14包安非他命。鄭嫌落網後坦承犯案，但表示得手贓物多變賣換現金購毒，警詢後依觸犯毒品、竊盜等罪名將他移送法辦。

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