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柯文哲人事佈局沒有蔡壁如？　王世堅諷：慈禧太后被光緒皇帝冷凍

記者詹宜庭／台北報導

日前傳出即將卸任台北市長的民眾黨主席柯文哲，已完成了一波黨務與競選2024總統的人事布局，其中前立委蔡壁如未獲任何職務安排，質疑兩人關係漸行漸遠。民進黨台北市議員王世堅20日表示，以柯文哲對蔡壁如的倚重，蔡當時可以說是「地下市長」，一個過去曾經垂簾聽政的「地下市長」，現在竟然被柯文哲冷凍起來，根本是「光緒皇帝長大了，把慈禧太后冷凍起來。」

柯文哲卸任台北市長後將進駐台玻大樓辦公室備戰2024總統選舉，外傳現任北市府公訓處長、國際事務委員會執行長周台竹接任黨秘書長，現任北市府社會局長周榆修出任辦公室主任。針對蔡壁如未獲職務一事，柯文哲日前受訪時回應，蔡壁如正在處理論文抄襲案，目前會以自身論文作為標準透過電腦比對他人論文，解決此事後，黨中央必有其角色，更直言「她還是戰鬥力最強的。」

王世堅今日接受媒體訪問時表示，以柯文哲對蔡壁如的倚重，蔡壁如當時可以說是「地下市長」，只差垂簾聽政而已，「一個過去曾經垂簾聽政的地下市長蔡壁如，現在竟然被柯文哲冷凍起來，這真是很奇怪，就像光緒皇帝長大了，把慈禧太后冷凍起來，可能是不同的歷史吧！」

對於柯文哲可能的黨務人事布局，王世堅認為，柯文哲現在能做的就是「排排坐、吃果果」，在民眾黨內安排人事佈局，但以柯文哲過去的個性及領導風格而言，其實不需要這麼多人事安排，因為其實整個民眾黨就是一人黨柯黨，柯文哲的意志貫徹整個民眾黨，其他人事與秘書長等安排都是多餘的，他愛怎麼玩就怎麼玩。

至於柯文哲稱蔡壁如「還是戰鬥力最強的」，王世堅表示，柯文哲跟蔡壁如他們兩個之間有彼此的默契，畢竟他們共同工作了30年，大概只有柯文哲能夠理解自己能給蔡壁如什麼樣的位置，也只有柯文哲心知肚明真正不用蔡壁如的原因是什麼。

不過，王世堅也坦言，他對於柯文哲說「蔡壁如要去處理論文問題」感到十分訝異，因為蔡壁如論文已經判定了，質疑「若要申訴也是前一、兩個月就該提出了，有什麼還沒處理完的嗎？」

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