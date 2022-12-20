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高血壓中年男子猛吃鍋防寒　腹部劇痛送醫...竟是腸中風險死

▲醫師提醒天冷吃鍋祛寒要注意腸胃道問題，圖為麻辣火鍋鼎王。（圖／東森購物提供）

▲醫師提醒天冷吃鍋祛寒要注意腸胃道問題，圖為麻辣火鍋鼎王。（圖／東森購物提供）

記者高堂堯／南投報導

冷氣團一波未平、一波又起，上週末開始全台氣溫驟降，最低不到10度；一名患有高血壓的中年男性，冬天卯起來吃鍋取暖，結果腹部劇痛送醫，檢查發現腹部血管鈣化狹窄，診斷為俗稱「腸中風」的腸缺血，所幸經治療後已無大礙；衛福部南投醫院提醒，腸血管壞死或併發腹膜炎致死率相當高，天冷除需預防低溫導致的呼吸道及心血管疾病，還要留意腸胃道問題。

南投醫院院長暨肝膽腸胃科專家洪弘昌指出，天氣寒冷會使血管收縮、壓力上升，可能造成血管破裂出血，胃出血、十二指腸出血、食道靜脈瘤出血及腸中風在冬天時的發生率都可能會上升，原本就有胃或十二指腸潰瘍的患者，上消化道因低溫環境而出血的機率較高；長期服用抗凝血藥物、止痛消炎藥物、肝硬化及感染幽門桿菌患者，也是高危險群。

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▲冷氣團來襲，南投醫院院長洪弘昌提醒除留意心血管疾病，也應當心腸胃道疾病。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲冷氣團來襲，南投醫院院長洪弘昌提醒除留意心血管疾病，也應當心腸胃道疾病。（圖／衛福部南投醫院提供）

此外，不少民眾會吃薑母鴨、燒酒雞或麻辣鍋來暖身，或因天冷容易感到飢餓而大吃大喝，洪弘昌提醒刺激性食物加上暴飲暴食，就容易引起消化道潰瘍、胃出血、食道靜脈瘤出血等上消化道出血，甚至腸中風；上消化道泛指食道、胃及十二指腸，出血症狀有解黑便、嘔吐出鮮血或咖啡色的物質、當出血量較多或出血速度快時，會出現頭暈、暈厥、噁心、盜汗、臉色蒼白、心跳加快、血壓降低休克等症狀。

洪弘昌表示，上消化道出血以內視鏡治療及藥物治療為主，也會依出血部位及原因施予不同處置方式，嚴重者可能須轉介外科手術評估；他提醒高危險族群民眾應做好保暖，正常生活作息、避免熬夜，三餐定時定量、進餐時細嚼慢嚥，戒菸、減少酒精攝取，少吃刺激性食物，平時如廁時需留意一下大便顏色，若出現症狀應儘早就醫。

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