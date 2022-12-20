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【廣編】醫療級濾網+雙重抗菌！OSIM智能空氣清淨機2頂規防護

▲OSIM智能空氣清淨機2醫療級濾網+雙重抗菌，頂規守護更安心。（圖／OSIM提供）

圖、文／OSIM提供

空氣清淨機只有單一過濾效果早已不夠，能抗菌才是選購的必備條件！「OSIM 智能空氣清淨機2」擁有UVC+奈米銀雙重抗菌，並採用醫療級濾網，能濾除99.98% PM0.3及99.99% H1N1，給您安心好空氣！

近年的醫學研究已證實細懸浮微粒對人體的危害甚鉅，而PM0.3穿透性勝於更細小的有害顆粒，危害性超越PM2.5。H13「醫療級」HEPA濾網，能有效濾除99.98% PM0.3，以六道高效淨化工序，層層過濾灰塵、病菌、過敏原，吸附異味及空氣中有害氣體如甲醛、揮發性有機化合物(VOC)，達成淨化空氣的效果。

「UVC＋奈米銀」雙重抗菌能力，濾淨效果通過英國過敏協會認證，可濾除99.99% 常見病菌，如新型流感病毒（H1N1）、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等；而潛藏在深處的UVC紫外線抗菌光，照射於濾芯上，不會對人體造成傷害，還能穿透病菌DNA使細胞死亡，藉此抑制空氣中病菌的傳播，展現抗菌防護真實力。

空氣清淨機的CADR值也是選購時的重要指標，CADR值愈高、潔淨能力愈高，適用的空間也愈大。經實測證實「OSIM 智能空氣清淨機2」CADR值達到450m³/h，適用於16坪空間，且運作超靜音，夜間模式平均為25分貝，在睡眠期間享受清新空氣而不受干擾。 

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