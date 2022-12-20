中山樂旗隊遭控學姊罷凌　校長：不實指控讓學生很受傷

▲有家長指控學姊霸凌，中山女高樂旗隊高一學生穿著無袖短裙在低溫寒風中演出。（圖／翻攝嘉義市政府文化局藝文推廣科YouTube直播）

記者楊惠琪／台北報導

台北市中山女高樂旗隊上周六（17日）參加嘉義市國際管樂節嘉年華盛會，當天適逢寒流來襲，有家長控訴，中山樂旗隊高二學姊要求高一學妹不能穿外套上場，批評校方默許，根本是罷凌。中山女高校長張云棻今（20日）澄清，當天是踩街活動，全程都有外套、暖暖包、熱湯在旁備用，投訴家長並未到場，不實指控讓高二學姊今天在學校大哭。

有高一樂旗隊家長向媒體控訴，上周六在嘉義管樂節演出，當天寒流又下雨，學姊竟要求高一生穿著無袖連身裙表演，還不能穿外套，批評學校教官、主任等人全程陪同竟默許這種誇張行徑，並直指樂旗隊有嚴格的學姊學妹制。

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嘉義市管樂節上周六登場，今年適逢第30屆盛會，邀請日本、印尼等43支國內、外優秀團隊，3000多名管樂好手參與近3公里路程的踩街演出。

中山女高校長張云棻表示，當天她全程陪同高二16名學生、高一6名學生到嘉義演出，氣溫的確很冷，雨勢時有時無，但全部表演者都一樣上場，她和主任、教官、家長都隨行在側，頻頻詢問表演學生是否要穿上外套，是學生主動拒絕，堅持穿著表演服裝上場，但只要有表演空檔，隨行人員馬上把外套、暖暖包、熱湯奉上，絕對沒有強迫情事。

張云棻說，當天表演過程中，的確有家長在樂旗隊的家長群組上頻頻發問，質疑低溫演出的情形，但因為該群組裡沒有校方人員，無法第一時間回應家長，而投訴家長本人也未實際到場，可能不瞭解現場情況導致誤會。

張云棻還說，當天表演結束後，學校準備了維他命給學生，學姊都還要求先給學妹服用，並提醒學妹回飯店先洗熱水澡，今天竟傳出學姊罷凌學妹新聞，「現在學姊在校內哭成一團」，也對辛苦準備後勤物資的家長和行政團隊是很大的傷害。

但張云棻也坦言，樂旗隊的服裝、道具均為歷屆學姊所傳承，受限整體經費有限，同學的表演服裝只有單套，未分夏、冬二季可依季節寒、溫替換，加上歷年嘉管節時間大多固定，氣溫尚宜，今年卻適逢濕冷天候，未來也會通盤檢討表演如何在表演與保暖間取得平衡，以避免類似情形再發生。

▲有家長指控學姊霸凌，中山女高樂旗隊高一學生穿著無袖短裙在低溫寒風中演出。（圖／翻攝嘉義市政府文化局藝文推廣科YouTube直播）