　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中山樂旗隊遭控學姊罷凌　校長：不實指控讓學生很受傷

▲▼家長指控學姊霸凌，中山女中樂旗隊高一學生穿著無袖短裙在低溫寒風中演出。（圖／翻攝嘉義市政府文化局藝文推廣科YouTube直播）

▲有家長指控學姊霸凌，中山女高樂旗隊高一學生穿著無袖短裙在低溫寒風中演出。（圖／翻攝嘉義市政府文化局藝文推廣科YouTube直播）

記者楊惠琪／台北報導

台北市中山女高樂旗隊上周六（17日）參加嘉義市國際管樂節嘉年華盛會，當天適逢寒流來襲，有家長控訴，中山樂旗隊高二學姊要求高一學妹不能穿外套上場，批評校方默許，根本是罷凌。中山女高校長張云棻今（20日）澄清，當天是踩街活動，全程都有外套、暖暖包、熱湯在旁備用，投訴家長並未到場，不實指控讓高二學姊今天在學校大哭。

有高一樂旗隊家長向媒體控訴，上周六在嘉義管樂節演出，當天寒流又下雨，學姊竟要求高一生穿著無袖連身裙表演，還不能穿外套，批評學校教官、主任等人全程陪同竟默許這種誇張行徑，並直指樂旗隊有嚴格的學姊學妹制。

[廣告]請繼續往下閱讀...

嘉義市管樂節上周六登場，今年適逢第30屆盛會，邀請日本、印尼等43支國內、外優秀團隊，3000多名管樂好手參與近3公里路程的踩街演出。

中山女高校長張云棻表示，當天她全程陪同高二16名學生、高一6名學生到嘉義演出，氣溫的確很冷，雨勢時有時無，但全部表演者都一樣上場，她和主任、教官、家長都隨行在側，頻頻詢問表演學生是否要穿上外套，是學生主動拒絕，堅持穿著表演服裝上場，但只要有表演空檔，隨行人員馬上把外套、暖暖包、熱湯奉上，絕對沒有強迫情事。

張云棻說，當天表演過程中，的確有家長在樂旗隊的家長群組上頻頻發問，質疑低溫演出的情形，但因為該群組裡沒有校方人員，無法第一時間回應家長，而投訴家長本人也未實際到場，可能不瞭解現場情況導致誤會。

張云棻還說，當天表演結束後，學校準備了維他命給學生，學姊都還要求先給學妹服用，並提醒學妹回飯店先洗熱水澡，今天竟傳出學姊罷凌學妹新聞，「現在學姊在校內哭成一團」，也對辛苦準備後勤物資的家長和行政團隊是很大的傷害。

但張云棻也坦言，樂旗隊的服裝、道具均為歷屆學姊所傳承，受限整體經費有限，同學的表演服裝只有單套，未分夏、冬二季可依季節寒、溫替換，加上歷年嘉管節時間大多固定，氣溫尚宜，今年卻適逢濕冷天候，未來也會通盤檢討表演如何在表演與保暖間取得平衡，以避免類似情形再發生。

▲▼家長指控學姊霸凌，中山女中樂旗隊高一學生穿著無袖短裙在低溫寒風中演出。（圖／翻攝嘉義市政府文化局藝文推廣科YouTube直播）

▲有家長指控學姊霸凌，中山女高樂旗隊高一學生穿著無袖短裙在低溫寒風中演出。（圖／翻攝嘉義市政府文化局藝文推廣科YouTube直播）

►威德in「白葡萄果凍」特價了！迅速補充能量，方便又好吃

ET快訊
露營山崩活埋「母女泥中緊緊相擁」罹難　全家剩兒子獨活
日圓急升！　專家：別等了！現在非常便宜
依依才拒納豆求婚　認「曾大吵要分手」
史上新高！　台灣人被騙27億元
快訊／「布農族美少女」擊敗日本名將　奪亞錦賽生涯首金
快訊／台中50年名店燒光！　遊客專程來吃看傻
快訊／警局突遭搜索！　30多歲員警被帶走
快訊／北市立委補選抽籤！　號次出爐
2022新聞人物票選！　他目前最高票第一

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／食品遭歧視「補件提前1年」！食藥署不忍了　還原與陸通聯內容

高血壓中年男子猛吃鍋防寒　腹部劇痛送醫...竟是腸中風險死

內衣扔床上！他拿來聞「發現女友的小祕密」驚呆　一票妹子點頭+1

日本人「吃重鹹+高澱粉」卻不胖！台妹超不解　內行揭3關鍵

40多歲男家中死亡！疫情2天微降　莊人祥分析「震盪期」再觀察一周

揪團旅遊「高鐵假期4行程」　6人成團！爽領6千旅遊抵用金

世足運彩中2600元　「店員只給500」她越想越不對：怎刷的？

中山樂旗隊遭控學姊罷凌　校長：不實指控讓學生很受傷

快訊／今增18死！本土+17080「比上周微降0.2%」

麥當勞明起調漲！他PO舊菜單「好想再吃」　網見5神物：童年最愛

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

姆巴佩飲恨後IG首吐心聲　「會回來的」近千萬粉朝聖

女兒吃薯條沾特製番茄醬 面有難色比讚：好吃...！

許凱爆新戀情「牽手回飯店過夜」！　對象是師妹...于正力挺：演員也是人

許光漢瘋世足「崩潰抱頭跪地」XD　劉畊宏現場見證PK賽..狂吼：贏了！

獨／食品遭歧視「補件提前1年」！食藥署不忍了　還原與陸通聯內容

高血壓中年男子猛吃鍋防寒　腹部劇痛送醫...竟是腸中風險死

內衣扔床上！他拿來聞「發現女友的小祕密」驚呆　一票妹子點頭+1

日本人「吃重鹹+高澱粉」卻不胖！台妹超不解　內行揭3關鍵

40多歲男家中死亡！疫情2天微降　莊人祥分析「震盪期」再觀察一周

揪團旅遊「高鐵假期4行程」　6人成團！爽領6千旅遊抵用金

世足運彩中2600元　「店員只給500」她越想越不對：怎刷的？

中山樂旗隊遭控學姊罷凌　校長：不實指控讓學生很受傷

快訊／今增18死！本土+17080「比上周微降0.2%」

麥當勞明起調漲！他PO舊菜單「好想再吃」　網見5神物：童年最愛

友善育兒幸福職場　台電雲林區處教保中心獲頒榮譽獎牌

鳳南小隊合體！許光漢祭《想見你》票房公約　放送「下半身福利」謝粉

陽帆23歲愛女進軍歌壇！　「開深V激美模樣」曝光

李忠庭遭爆曾嗆「當立委就是要賺錢」　林穎孟：當議員常自掏腰包

諷吳怡農「其實是個草包」　國民黨團：很快會變林智堅2.0

視力1.0不代表好！專家破「4大近視迷思」：光禁止看3C沒用

台銀日圓現鈔見0.2353　10萬台幣較「最佳換匯點」少3.5萬日圓

獨／食品遭歧視「補件提前1年」！食藥署不忍了　還原與陸通聯內容

吳怡農不接辯論戰帖！　王鴻薇嗆：我提100個政見他都不敢辯啦

同居男友妹妹「家裡果蠅狂飛」　妹子被折磨到崩潰：看到她就想吐

背背好癢！汪星人狂嚕沙發底　露超舒服表情媽笑：也太享受

生活熱門新聞

冬至8招開運法曝光！4生肖注意健康

好市多2022上半年銷售排行　第一名竟是它

雨來了！今晨6.2℃明變天　更強冷空氣急凍時間曝

這4星座「明年恐出軌」！第1名狂吸渣男渣女

下波逼寒流5天凍更久　圖看暴跌10°C

誇張！營養午餐業者搞烏龍　竟讓國小學童「吃餿水」

寒流襲台連凍6天！低溫下探9°C

下波冷更久！轉雨時間曝　恐寒流凍到聖誕節

不跟廖老大了！22間加盟主「聯手創新品牌」

普拿疼缺貨！王必勝喊話「不要買藥寄國外」

今晚轉雨！急凍8℃↓時間曝「會冷很多天」

護理師「自請離職」控被霸凌　四叉貓：贏了

全台寒潮爆發　明晨下探4度

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

更多熱門

相關新聞

醫師籲慎防心血管疾病　40歲以上要小心

醫師籲慎防心血管疾病　40歲以上要小心

近日寒流來襲，全台發生多起猝死案，北榮總新竹分院心臟科洪振瀛主任呼籲，除年老長輩與心血管疾病患者要特別注意，40歲以上的民眾也不能掉以輕心，因極端低溫容易引發隱藏心血管疾病的第一次發作。洪振瀛表示，注意禦寒保暖、減少戶外活動以及適當補充水分，對於心血管疾病的預防很有幫助。

暖暖包「搓揉5分鐘都沒熱」　一票人做錯！內行正解

暖暖包「搓揉5分鐘都沒熱」　一票人做錯！內行正解

上海民眾醫院排長龍 有人高燒不支昏倒...有人排4小時只領2顆退燒藥

上海民眾醫院排長龍 有人高燒不支昏倒...有人排4小時只領2顆退燒藥

確診貧婦帶腦癌兒「薄被睡陽台」怕傳給中風夫

確診貧婦帶腦癌兒「薄被睡陽台」怕傳給中風夫

3歲女童寒流侵襲中走失警積極尋童

3歲女童寒流侵襲中走失警積極尋童

關鍵字：

中山樂旗隊嘉義管樂節罷凌寒流

讀者迴響

熱門新聞

梅西延長賽進球無效？　外媒揭「關鍵畫面」

今天開放訂位！「饗饗」2店要開了

iOS 17升級3機型恐被淘汰！竟包含這支神機

空拍影片曝！營地山坡崩落24死　綠地禿一大片

營地山崩　媽悲：女兒一家3口亡

每人最高10萬！「2023勞保紓困貸款」下周一開辦　銀行申貸搶先看

強尼戴普、安柏和解了！調降「超扯賠償金」

媽媽求樓上放輕腳步　鄰居：我會更吵

高虹安涉貪新證！想買星巴克咖啡豆設公積金

冬至8招開運法曝光！4生肖注意健康

好市多2022上半年銷售排行　第一名竟是它

小四女童病逝　媽在班群留訊息「不要被新冠騙了」

雨來了！今晨6.2℃明變天　更強冷空氣急凍時間曝

麥當勞「9大品項買1送1」連5天搶

這4星座「明年恐出軌」！第1名狂吸渣男渣女

更多

最夯影音

更多
阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾
好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面