暖暖包「搓揉5分鐘都沒熱」　一票人做錯！內行正解：這樣秒發燙

▲明天另一波冷空氣南下，又要冷5天了。（圖／記者屠惠剛攝）



網搜小組／劉維榛報導

明（21日）至周日冷發威，且周末恐達到寒流等級。一名網友哀號，搓了暖暖包5分鐘之久，卻只感受到溫溫的，因此讓他崩潰吶喊「是它壞掉？還是寒流真的強？」文章曝光後，內行人看傻回應，「不是搓，要搖的！」過去也有達人解釋，搓揉容易堵塞暖暖包外層布的氣孔，不利於發熱。

一名網友在PTT困惑表示，最近買了整袋暖暖包，冷到發抖的原PO趕緊拆開一包來取暖，無奈搓了許久都沒發熱，「已經搓5分鐘，結果暖暖包只有微溫，手機玩遊戲都比它燙！」

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對此，原PO不禁質疑，「是它壞掉？還是寒流真的強？大家的暖暖包有壞掉嗎？」

文章曝光後，網友回應「今年還沒用」、「應該不是天氣的關係 ，再拆第二包看看？」「我之前買美妝店擺在外面特價的暖暖包也是，搖再久都不會熱，都溫溫的」、「有買到不熱的」、「有些發熱沒這麼快」。

內行人則分享正確用法，「不是搓，要搖的，發熱原理是靠鐵粉接觸氧氣生鏽來放熱」、「不用搓，搖一搖接觸空氣之後，放在口袋過一下會很燙」。

▲猛搓暖暖包，反而更不利於發熱。（示意圖／記者劉維榛攝）



許多人打開暖暖包後，起手式就是「反覆搓揉」，不夠熱的時候也猛搓，但此舉並不會讓暖暖包變熱，因為搓揉容易堵塞暖暖包外層布的氣孔，並不利於發熱。正確方法為，撕開包裝袋後，把暖暖包搖數次即可，不管是暖暖包或暖暖貼都應該避免搓揉。

值得注意的是，要小心暖暖包「低溫燙傷」，皮膚科醫師蔡逸姍曾指出，先前有長者因覺得暖暖包未結塊就丟棄太可惜，所以將其黏在膝蓋後方3小時，結果出現二度燙傷。她提醒，老人、幼童、行動不便者，以及患有糖尿病、神經病變或血液循環不佳的患者因不易感受到熱燙感，所以一定要特別留意。

蔡逸姍更強調，手持暖暖包的溫度就高，不要直接停留在皮膚同一位置超過10分鐘，錯誤使用仍存在風險，可能會引發燙傷或起水泡等後果。

最後，冷掉的暖暖包另有「2隱藏功能」，千萬別急著丟棄。台東縣環境保護局指出，因成分含有活性碳，有除濕、除臭和保水功能，若酌量混入園藝盆栽的培養土中，有助於植物成長；另外，如果放於衣櫥或鞋櫃內也可以防潮、除臭，不過一定要確定暖暖包不再發熱才能這麼做。