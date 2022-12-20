高虹安助理怒「工具人交保大掌櫃卻沒事」　李忠庭2理由無保請回

▲高虹安男友助理李忠庭否認指示設立公積金制度。



圖文／鏡週刊

檢調上周發動大約談後，有助理在訊後向友人吐露心情直言，一直被當工具人的助理們必須交保，但李忠庭明明對這些內容都知情，甚至還是高虹安的大掌櫃，最後卻無保請回，「令人非常錯愕！」

本刊調查，李忠庭是高虹安的助理男友，他被列被告獲無保請回的關鍵是，李忠庭堅稱並非人頭助理，他24小時待命接聽電話，負責過濾選民陳情案件與委員交辦案件，甚至負責經營管理2個粉專，與高虹安的證詞吻合。

此外，李忠庭未回繳薪資或加班費，目前證據並未顯示與涉及詐領助理費的高虹安有所關聯，知情人士說，由於李忠庭出身科技業，過去薪水比立院助理還高，讓他至立法院上班已是屈就，這也是他的薪水未回繳的理由之一。

▼北檢檢肅黑金專組主任檢察官鄧定強（左）會同承辦檢察官盧慧珊（中），一同至立院高辦搜索。



知情人士向本刊說，負責作帳的前行政主任小兔到高辦任職不到一年便走人，她提供給檢方的帳本，只顯示2020年2月至12月、前後共10個月，高虹安涉嫌詐領助理費的金額約60萬元，接著由李忠庭代為管帳2個月，帳本內容已全被他簡化及銷毀。

最後接手的黃鈴惠，她所作的帳本，電子檔案也遭全數刪除，所幸檢調搜索當天，已搜出黃鈴惠作帳用的電腦硬碟，以及高辦的紙本帳目，正逐一還原比對。

該人士說，有助理向檢調供稱，高虹安對助理低薪高報、上繳公積金制度完全知情，且一直運作到今年10月，詐領時間超過2年半，相關作帳紀錄都在黃鈴惠的電腦裡。另有助理告訴檢調，他與高虹安的LINE對話紀錄都沒刪除，檢調已查扣多名助理的手機、筆電，並要他們交出密碼，正在比對助理與高虹安的對話。

▼有助理訊後向友人抱怨，當工具人的助理們必須交保，李忠庭（圖）身為大掌櫃卻無保請回，讓人感到錯愕。

此外，高辦主任陳奐宇薪水7萬元，被浮報成7萬多至8萬元不等，他聽命行事按月領出差額，並現金交給高辦當公積金，不直接匯款的原因恐在製造斷點，以免遭檢調查出不法。本刊踢爆高案前，陳奐宇仍持續上繳款項至今年10月，檢調已查扣他的手機，由於有他和小兔以及高虹安之間的對話，誰說謊很快就能揭曉，案情勢必會再有重大突破。

對於高虹安深陷詐領助理費案，日前同樣因涉及詐領助理費23萬餘元遭北檢起訴，且一度遭聲押又改重金100萬元交保的前台北市議員林穎孟忿忿不平地認為，檢調對待她與高虹安的兩案態度相差甚遠，確實對高蠻好的，她也擔憂可能因此錯過黃金調查時間。



更多鏡週刊報導

【全文】獨吞辦公事務費再A助理費 高虹安涉詐領公帑逾2年半

【高虹安涉貪新證】再爆暗槓辦公事務費卻A助理薪水 高虹安涉詐公帑逾2年半

【高虹安涉貪新證1】揭高虹安涉詐3大手法 浮報詐領不只60萬