88會館案外案！富商郭哲敏再捲6億超跑吸金　檢方遭控護航

▲因洗錢案潛逃出境的富商郭哲敏又捲入6億元超跑吸金詐騙案。



圖文／鏡週刊

多名高階警官、檢察官涉入的88會館案風波未平，已潛逃出境的會館負責人郭哲敏又捲入6億元詐騙案。本刊近日接獲投訴，指郭透過李姓小弟以投資超跑買賣、租賃等名義對外吸金，最後人去樓空，受害者報案，檢方卻完全沒有傳喚任何受害者，便以投資糾紛為由，做出不起訴處分，直到88會館案爆發、李在網路自爆，高檢署才發回地檢署重啟調查，案件終於起死回生。

▼郭哲敏與李姓男子站在要價千萬元的超跑旁談話。



投訴人A先生、B先生表示，2年多前，李姓及K姓男子找上他們，自誇與富商郭哲敏熟識，可以仰仗郭與政商界、黑白兩道的關係，慫恿他們投資超跑租賃、買賣。由於李男等人發揮三寸不爛之舌，稱每投資百萬元可獲得三分利，A先生等人不疑有他，以現金或匯款交付給李男及K男，期盼能獲利。

▼李男的辦公桌上堆滿鈔票，看似多金，卻被踢爆利用超跑吸金詐騙。



後來，李男再度表示自己能將捲入洗錢案、綽號「百億總裁」的台中富商莊周文名下的13輛超跑「贖回來」；以及自己拿到「勞斯萊斯北部經銷商」的頭銜，要投資人加碼，A先生等人信以為真，因此又投入不少錢。

▼李男開出多張上千萬元的支票，卻都無法兌現。

▼投訴人A先生（圖）怒控郭哲敏、李男等人吸金詐騙。

沒想到李男的威登車行不久後就因經營不善倒閉，投資人找上李男、K男等人均避不見面，詢問郭哲敏也無果，氣得與其他受害者串聯，提供證據向警方報案。警方將案件移送地檢署後，檢方未傳喚受害者就給予被告不起訴處分，讓A先生等人相當傻眼，只好聲請再議。

▼多名警官、檢察官出入郭哲敏等人的招待所88會館（圖）引發軒然大波。



不久，李男竟然在網路上自爆，稱自己遭到郭哲敏囚禁、打斷腿，還稱郭以投資超跑為名侵占許多人的錢，A先生等人聞訊後，趕緊將證據交給檢方。高檢署也在本月份將案件發回地檢署偵查，讓這起吸金案露出一線曙光。



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