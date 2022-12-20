沒人開第一槍？蔡啟芳罵黨內無人敢檢討　綠委反駁：大砲都拿出來了

▲前立委蔡啟芳抱病探望前總統陳水扁。（圖／翻攝陳水扁臉書）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨九合一大選大敗，18日在嘉義市長再吞敗。對此，英系立委蔡易餘的父親、前立委蔡啟芳批評，該檢討的沒有人敢說，蔡英文應該當太上皇，把所有的政務與內閣人事，就交由新主席來處置。對此，立委趙天麟20日回應，讓蔡易餘來發言會更有意義，且黨內已經開了好多槍，看大家大砲跟手槍都拿出來用了，「好像沒有特別到只有他敢講。」

蔡啟芳19日表示，「民進黨大敗，檢討原因，有這麼容易嗎？該檢討的沒有人敢說，多數一些P在P的人檢討，沒有什麼高見吧！」

蔡啟芳認為， 蔡英文應該當太上皇，只要每天遊山玩水就好，把所有的政務與內閣人事，就交由新主席來處置，「這樣（民進黨）可能2024年之（總統）大位當可一搏，這樣蔡總統妳可能還能留點好名聲給後人品評吧！」

趙天麟指出，蔡爸爸是前輩，他已經不問政事已久，就讓他好好頤養天年，讓蔡易餘好好發揮，因為他也是青壯世代跟中生代年輕的一輩，所以讓蔡易餘參與檢討，提出共同的檢討報告，會比大前輩所提的話有意義一些。

趙天麟指出，蔡啟芳現在要做的，就是他提給蔡英文的作法，好好去走走看看，把身體養好，「我想他的兒子跟我們在同一個戰隊上，我們一起討論會比較有意義。」

對於蔡啟芳稱黨內無人敢檢討，趙天麟表示，黨內已經開了好多槍，看大家大砲跟手槍都拿出來用了，包括內閣改組蘇貞昌到底要不要大改組，這個都是好大的槍，說真的，大家在民進黨檢討沒有在客氣的。

趙天麟指出，大前輩的兒子蔡易餘也是很優秀的立委，他跟我們年紀相仿，本身也在民進黨戰隊裡面，「我覺得讓易餘來發言會更有意義。啟芳兄開這一槍值得尊重，但好像沒有特別到只有他敢講，別人不敢講，我覺得言過其實。」