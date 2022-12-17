路肩硬插百萬休旅車　醉男扳手砸車耍狠「還辣椒水噴警」影像曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市賴姓男子昨（16）日晚間駕車行經龜山區復興一路、文化二路附近時與1輛價值百萬休旅車發生擦撞意外，滿身酒味的賴男竟下車手持扳手怒砸休旅車，要對方下車理論，龜山分局員警到場處理時，賴男不但拒絕下車還持辣椒水向員警噴灑耍狠。員警施以強制力將賴男拖下車壓制，經酒測後酒測值為0.8，偵訊後警方依公共危險、妨害公務罪嫌將賴男移送桃檢偵辦，賴還須賠償休旅車大筆修車費用。

▲桃園市賴姓男子昨晚酒後在龜山區復興一路與文化二路附近與人發生擦撞車禍意外，竟持扳手怒砸對方百萬休旅車車窗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方指出，43歲的賴姓男子昨晚7時20分酒後駕車經過龜山區復興一路、文化二路處時，從外側強行切入車道，與1輛要價百萬元的休旅車發生擦撞，未料，賴男卻怒氣沖沖下車，手持扳手二話不說狂砸休旅車駕駛座窗戶與鈑金，還砸毀後方擋風玻璃，休旅車受害駕駛趕緊閃避並打電話報警求助，賴男耍狠模樣嚇壞路過駕駛與行人。

▲桃園市賴姓男子昨晚酒後在龜山區復興一路與文化二路附近與人發生擦撞車禍意外，竟持扳手怒砸對方百萬休旅車後擋風玻璃。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方據報後趕往現場處理，員警發現賴男混身酒味要求下車接受酒測，賴男不但拒絕盤查，還持辣椒水向員警噴灑且惡言相向，員警則以優勢警力將賴男拖下車壓制拘捕，經送醫抽血換算約酒測值每公升0.8公克，已明顯超標，警方訊後依公共危險罪、妨害公務等罪嫌將賴男移送桃檢偵辦。

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