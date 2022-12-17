　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

路肩硬插百萬休旅車　醉男扳手砸車耍狠「還辣椒水噴警」影像曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市賴姓男子昨（16）日晚間駕車行經龜山區復興一路、文化二路附近時與1輛價值百萬休旅車發生擦撞意外，滿身酒味的賴男竟下車手持扳手怒砸休旅車，要對方下車理論，龜山分局員警到場處理時，賴男不但拒絕下車還持辣椒水向員警噴灑耍狠。員警施以強制力將賴男拖下車壓制，經酒測後酒測值為0.8，偵訊後警方依公共危險、妨害公務罪嫌將賴男移送桃檢偵辦，賴還須賠償休旅車大筆修車費用。

▲桃園市賴姓男子昨晚酒後在龜山區復興一路與文化二路附近與人發生擦撞車禍意外，竟持扳手怒砸對方百萬休旅車車窗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市賴姓男子昨晚酒後在龜山區復興一路與文化二路附近與人發生擦撞車禍意外，竟持扳手怒砸對方百萬休旅車車窗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方指出，43歲的賴姓男子昨晚7時20分酒後駕車經過龜山區復興一路、文化二路處時，從外側強行切入車道，與1輛要價百萬元的休旅車發生擦撞，未料，賴男卻怒氣沖沖下車，手持扳手二話不說狂砸休旅車駕駛座窗戶與鈑金，還砸毀後方擋風玻璃，休旅車受害駕駛趕緊閃避並打電話報警求助，賴男耍狠模樣嚇壞路過駕駛與行人。

▲桃園市賴姓男子昨晚酒後在龜山區復興一路與文化二路附近與人發生擦撞車禍意外，竟持扳手怒砸對方百萬休旅車後擋風玻璃。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市賴姓男子昨晚酒後在龜山區復興一路與文化二路附近與人發生擦撞車禍意外，竟持扳手怒砸對方百萬休旅車後擋風玻璃。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方據報後趕往現場處理，員警發現賴男混身酒味要求下車接受酒測，賴男不但拒絕盤查，還持辣椒水向員警噴灑且惡言相向，員警則以優勢警力將賴男拖下車壓制拘捕，經送醫抽血換算約酒測值每公升0.8公克，已明顯超標，警方訊後依公共危險罪、妨害公務等罪嫌將賴男移送桃檢偵辦。

【更多新聞】

蘇揆不下對民進黨2024大選不利？　鄭文燦：要讓民眾有所感

選後持續查賄　涉嫌買票！市議員樁腳、里長候選人遭聲押

寒流來襲！桃園1夜9人猝死　7人為70+長者...警消籲注意保暖

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
廚房流理台旁「硬塞馬桶」！奇葩格局曝光
掃QR Code秒領「2000元禮券」　超商急澄清
快訊／魔獸爆扣秀連發！　雲豹半場領先
8.6度！最冷時候還沒到　一圖看「極凍時刻」
孕媽慘淪性奴！　「鯊魚男」逼夜夜接客
2件衣服480！妹子「1日系品牌」挖寶　網狂+1
火爆男怒砸百萬休旅車　還用辣椒水噴警GG了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

霸王級寒流襲台！極凍時刻　高雄11人疑因低溫命危送醫

色男偷摸女後頸！犯案後辯「沒印象」　法官：算性暗示...下場曝

快訊／越開越偏！台中男擊落騎士再衝撞轎車　下車認「我恍神了」

快訊／不敵強風！高雄鳳山路燈倒塌砸毀車　無辜駕駛嚇死了

200人群組裡故意把名字「新」打成「猩」　判罰金3千還要賠2萬

霸王寒流才開始！　「山區體感溫度僅5度」新竹2天已13人死亡

路肩硬插百萬休旅車　醉男扳手砸車耍狠「還辣椒水噴警」影像曝

28大學生滑獨木舟驚傳落海！8人失溫送醫　高科大說話了

寒流路邊見他身體不適　台中善心男帶回家收留3天...手機竟被摸走

快訊／嘉義159縣道死亡車禍！機車自撞駁坎燒成廢鐵　騎士慘死

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

蔡康永考慮重啟《康熙來了》　曝小S見面第一句話：X！

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

偷擠檸檬汁在睡著哥嘴裡　他被酸到臉扭曲瞬間清醒

飼主左右手輕推「鴨胸」　牠看鏡頭搖擺超有節奏

高虹安才交保...地檢署升「黨旗」　民進黨籲：儘速查明真相

《單身即地獄2》陽光女VS白淨女　爭人氣男芳心..圭賢：發生得好快！

霸王級寒流襲台！極凍時刻　高雄11人疑因低溫命危送醫

色男偷摸女後頸！犯案後辯「沒印象」　法官：算性暗示...下場曝

快訊／越開越偏！台中男擊落騎士再衝撞轎車　下車認「我恍神了」

快訊／不敵強風！高雄鳳山路燈倒塌砸毀車　無辜駕駛嚇死了

200人群組裡故意把名字「新」打成「猩」　判罰金3千還要賠2萬

霸王寒流才開始！　「山區體感溫度僅5度」新竹2天已13人死亡

路肩硬插百萬休旅車　醉男扳手砸車耍狠「還辣椒水噴警」影像曝

28大學生滑獨木舟驚傳落海！8人失溫送醫　高科大說話了

寒流路邊見他身體不適　台中善心男帶回家收留3天...手機竟被摸走

快訊／嘉義159縣道死亡車禍！機車自撞駁坎燒成廢鐵　騎士慘死

房子側邊裝3鐵窗　他抬頭「窗戶不見了」求解！違和1處全看傻

高麗菜清宿便「還能抑制5種癌」！醫讚4好處：天菜蔬菜

預約明年櫻花季！武陵農場賞櫻專車早鳥78折　北部賞櫻一日遊499起

NCT DREAM翻唱夯曲《Candy》！新專輯造型、MV「致敬前輩H.O.T.」

要搶吃爆餡泡芙！超商最新「9款巧克力甜點」來了　還有可可牛肉堡

陳炳辰／都更政策成選舉大菜　創造三贏局面靠2政策

逛壽山動物園免買票！還有「免費賓士」送到站　12月班次被秒殺

他上廁所出來「整個家沒了」只剩浴室在原地　竟是龍捲風瞬間夷平

12生肖「錢包顏色」大公開！命理師：選對聚財又守財

7種不該留在衣櫃的服裝　留著只會「顏值下降」

去超商買熱湯只帶500元　狗狗咬恐龍逼結帳...媽傻眼

社會熱門新聞

雙北+桃園43人猝死　新北市17人送醫...救回5人

8年前3張裸照外流…女星辜莞允私密照再遭瘋傳

抗議偵辦高虹安？民進黨旗被高掛北檢

淫醫師外遇女學生！診所沙發狂%200次

求職淪豬仔「逼吃蟲鹽抹傷口」惡徒還自製刑具

雙寶爸偷吃　狂讚小三：妳是唯一會舔我X眼的

即／高科大28學生「划獨木舟落海」　8失溫送醫

快訊／嘉義159縣道機車自撞駁坎　騎士慘死

梧棲工地意外　移工遭墜落磁磚砸破頭慘死

霸王級寒流來襲！彰化25人送醫2命危

載女友自摔亡　曾執導「高中畢業歌MV」奪冠

孫鵬成黃琪受害人　為救子受騙30萬

工程師殺妻分屍奇案！　記者神準測「苦」字20天破案

即／台中市區9米大樹突倒塌！驚悚畫面曝

更多熱門

相關新聞

大學生驚傳落海8人送醫　高科大說話了

大學生驚傳落海8人送醫　高科大說話了

高科大師生今(17日)上午到情人碼頭教授獨木舟課程，未料當時風雨突然變大，有5名學生當場落海，經警消搶救後，全數無生命危險，不過有8名學生失溫被送醫觀察。對此，校方強調，事前校內申請程序完備，現場也有專業教師、救生員、教練參與活動。

踢爆蔡詩萍昔為「小花心」　秦慧珠：曾在公車上追女生

踢爆蔡詩萍昔為「小花心」　秦慧珠：曾在公車上追女生

雨彈續炸！4縣市豪大雨特報　警戒區出爐

雨彈續炸！4縣市豪大雨特報　警戒區出爐

市政交接卻遭柯市府「擺爛」？　蔣萬安嘆「最重要的事」

市政交接卻遭柯市府「擺爛」？　蔣萬安嘆「最重要的事」

雙北+桃園43人猝死　新北市17人送醫...救回5人

雙北+桃園43人猝死　新北市17人送醫...救回5人

關鍵字：

桃園擦撞板手酒駕影音

讀者迴響

熱門新聞

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

全球最大圓柱水族箱爆了　滿街死魚

醫激推：做1運動性慾爆發！　多撐1分鐘「床上再加3分鐘」

張蘭認了決裂汪小菲！「母子斷絕聯繫」

客人搞錯地址　外送員趕送餐車禍亡

Wendy分手後被控「機車還孫生」！

大咖天后跨年演出前「故意確診」！中鏢還炫耀發文

陶晶瑩玩抖音開濾鏡：難怪小孩迷上

一線女星遭騙財騙色「18億財產一夜泡湯」！

深夜震撼宣布！鴻海240億入股紫光　確定破局

男記者請育嬰假「被長官轟出辦公室」

夫妻撿女棄嬰！長大帶回男友竟是「失散兒」

麥當勞「1+1拔掉玉米湯」　內行分析：回不去了

吳怡農妻子照片曝光！身分是舞蹈老師

太玄宮打人　前學員爆料不只一次

更多

最夯影音

更多
太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐
球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

蔡康永考慮重啟《康熙來了》　曝小S見面第一句話：X！

蔡康永考慮重啟《康熙來了》　曝小S見面第一句話：X！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面